Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum paylaştı: "İstanbul'a Siztem gerek"

Kurum'un İstanbul'u karış karış gezdiği ve halkla kucaklaştığı görüntülere yer verilen videoda şu ifadelere yer verildi:

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum , sosyal medyadan, "İstanbul'a Siztem Gerek #Siztemİstanbul" ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.

Kol kola, gönül gönüle olmak gerek. İstanbul'a sen gerek, biz siz gerek, İstanbul'a SİZTEM gerek.

Kedersiz gönüller için emsalsiz bir gayret gerek.





SİZTEM İSTANBUL NEDİR?



Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde 25 Ocak'ta düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"nda, hazırladıkları "Siztem İstanbul" yönetim yaklaşımıyla, ulaşımdan kentsel dönüşüme, kadın, genç ve çocuklardan engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlere, tarımdan sıfır atığa kadar birçok alanda projelerini açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Şu anda toplu ulaşımda kara yolunun ağırlığı yüzde 72'lerde. Raylı sistemlerin payı yüzde 26'larda. Deniz yoluna ise baktığınızda maalesef hala yüzde 2 seviyesinde. İşte 2029 hedefimiz, kara yolunun payını yüzde 60'a düşürecek, raylı sistemlerin payını yüzde 37'ye çıkaracak, deniz yolu seviyesini de yüzde 3'e çıkaracağız." dedi.

Kurum, bu toplantıyla İstanbul'un gelecek 100 yılını belirleyeceklerini, 2034'ün, 2053'ün büyük adımlarını, çözümü, özveriyi, umudu konuşacaklarını söyledi.

"Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" için heyecanla, coşkuyla bir araya geldiklerini dile getiren Kurum, "İstanbul vizyonu, ihmal edilmiş bu şehrin kötü gidişini sonlandıracak duruştur. Özen gösterilmemiş mahallelerin, sokakların özlediği vizyondur. İstanbul vizyonu en çok da halkın vizyonudur. Yediden yetmişe tüm İstanbulluların vizyonudur. Ben hepinize bu şehr-i İstanbul'da yeniden dirilişi, yeniden yükselişi başlatacak olan 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' buluşmamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz diyorum." diye konuştu.

"BU GÜZEL ŞEHİR MİLLETİMİZİN AŞKIDIR, SEVDASIDIR"

Kentin tarihi, coğrafi ve kültürel özelliklerine dikkati çeken Kurum, İstanbul'un iyiliği, doğruluğu, barışı ve tüm erdemleri Üsküdar'dan, Eminönü'nden dünyayla buluşturan bir okul olduğunu kaydetti.