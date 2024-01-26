HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 31 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Bugün başlıyor 3 gün sürecek! Hafta sonu hava nasıl olacak? | 26 Ocak 2024 hava durumu

AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ADANA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu ISPARTA °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı MERSİN °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. ANKARA °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı KAYSERİ °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı KONYA °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Zonguldak, Bartın ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. BOLU °C, 2°C Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı KASTAMONU °C, 3°C Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı SİNOP °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu ZONGULDAK °C, 7°C Çok bulutlu, yükseklerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. RİZE °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu SAMSUN °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu TOKAT °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı TRABZON °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu