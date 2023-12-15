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Son dakika: Ataşehir Belediyesi Başkanı Battal İlgezdi'ye 'değişim' cezası! Ekrem İmamoğlu'yla tartıştı listeye alınmadı! Yerine Onursal Adıgüzel gösterildi

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde büyük hezimete uğrayan CHP, 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul adaylarını yavaş yavaş açıklıyor. Açıklanan isimler arasında özellikle Onursal Adıgüzel ve aday olduğu ilçe dikkat çekiyor. Onursal Adıgüzel, 2019 seçimlerinde adaylığını engellemek istediği Battal İlgezdi yerine aday gösterildi. Peki neden Battal İlgezdi yerine Onursal Adıgüzel? Sorunun yanıtı ‘Değişim’ sancısında gizli. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 10:30 Güncelleme 15 Aralık 2023, 10:33
Son dakika: Ataşehir Belediyesi Başkanı Battal İlgezdi’ye ’değişim’ cezası! Ekrem İmamoğlu’yla tartıştı listeye alınmadı! Yerine Onursal Adıgüzel gösterildi

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimlerine adım adım ilerlerken tüm partiler il ve ilçelerde kimleri aday göstereceklerine dair çalışmalarına başladı.

Büyükşehirlerden özellikle İstanbul'un ilçelerinde AK Parti ve CHP'nin kimleri aday göstereceği büyük merak konusu oldu.

CHP yandaşı Cumhuriyet'in haberine göre CHP Genle Merkezi İstanbul ilçeleri için isimleri belirledi. Sıralı tam liste şeklinde açıklanan aday isimlerinde bir ilçe büyük dikkat çekti.

BİZİMLE DEĞİLSİN BATTAL!
2009'dan bu yana Battal İlgezdi'nin hüküm sürdüğü Ataşehir'den Onursal Adıgüzel'in aday gösterileceği duyuruldu.

Biliyorsunuz Mayıs seçimlerinden sonra partinin bilgi ve iletişim görevinden istifa ettirilen Adıgüzel, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle yeniden parti meclisine girdi.

İLGEZDİ-ADIGÜZEL KAVGASI
Kamuoyunda kötü intiba bıraktıkları gerekçesiyle 2019 yerel seçimlerinde Battal İlgezdi'nin aday olmasına engel olmak isteyen Onursal Adıgüzel, parti meclisinde Gamze İlgezdi ile kavga etmiş, yine bu olay da kamuoyunda büyük yankı bulmuştu.

Peki neden Battal İlgezdi yerine Onursal Adıgüzel? Sorunun yanıtı 'Değişim' sancısında gizli.

İLGEZDİ İLE İMAMOĞLU ARASINDA "DEĞİŞİM" TARTIŞMASI
CHP'de seçim yenilgisinden sonra başlayan değişim rüzgarından sonra Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İmamoğlu'na tepki göstermişti.

İlgezdi, "Seçmen bize kırgınken, durup dururken ortaya bir değişim tablosu koymak en büyük yanlıştır. Ben bu değişim olayını Sayın Ekrem İmamoğlu'na belediye başkanları toplantısında sordum. Dedim ki, 'Bana şu değişimi anlat.', dedi ki, 'Ben bilmiyorum'. Değişimin ne olduğunu bilmeden sen hangi değişimden bahsediyorsun? Neyin değişimi? Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kariyer yapma yeri değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Diğer yandan CHP'nin kulislerde İstanbul ilçe adayları için geçen isimler ise şu şakilde:

Üsküdar:Sinem Dedetaş
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Bakırköy: Ertan Yıldız
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beylikdüzü: Murat Çalık
Beyoğlu: İnan Güney
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca: Erhan Güzel
Esenyurt: Ali Gökmen
Eyüpsultan: Bülent Özmen
Fatih: Mahir Polat
Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe
Güngören: Temel Akkoç
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Deniz Erzincan
Silivri: Doruk Bulut
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Şişli: Emrah Şahan

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