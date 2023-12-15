Son dakika: Ataşehir Belediyesi Başkanı Battal İlgezdi’ye ’değişim’ cezası! Ekrem İmamoğlu’yla tartıştı listeye alınmadı! Yerine Onursal Adıgüzel gösterildi

İLGEZDİ-ADIGÜZEL KAVGASI Kamuoyunda kötü intiba bıraktıkları gerekçesiyle 2019 yerel seçimler inde Battal İlgezdi 'nin aday olmasına engel olmak isteyen Onursal Adıgüzel , parti meclisinde Gamze İlgezdi ile kavga etmiş, yine bu olay da kamuoyunda büyük yankı bulmuştu.

İLGEZDİ İLE İMAMOĞLU ARASINDA "DEĞİŞİM" TARTIŞMASI

CHP'de seçim yenilgisinden sonra başlayan değişim rüzgarından sonra Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İmamoğlu'na tepki göstermişti.

İlgezdi, "Seçmen bize kırgınken, durup dururken ortaya bir değişim tablosu koymak en büyük yanlıştır. Ben bu değişim olayını Sayın Ekrem İmamoğlu'na belediye başkanları toplantısında sordum. Dedim ki, 'Bana şu değişimi anlat.', dedi ki, 'Ben bilmiyorum'. Değişimin ne olduğunu bilmeden sen hangi değişimden bahsediyorsun? Neyin değişimi? Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kariyer yapma yeri değildir" ifadelerini kullanmıştı.