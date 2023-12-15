Son dakika: Ataşehir Belediyesi Başkanı Battal İlgezdi’ye ’değişim’ cezası! Ekrem İmamoğlu’yla tartıştı listeye alınmadı! Yerine Onursal Adıgüzel gösterildi

İLGEZDİ-ADIGÜZEL KAVGASI
Kamuoyunda kötü intiba bıraktıkları gerekçesiyle 2019 yerel seçimlerinde Battal İlgezdi'nin aday olmasına engel olmak isteyen Onursal Adıgüzel, parti meclisinde Gamze İlgezdi ile kavga etmiş, yine bu olay da kamuoyunda büyük yankı bulmuştu.
Peki neden Battal İlgezdi yerine Onursal Adıgüzel? Sorunun yanıtı 'Değişim' sancısında gizli.
İLGEZDİ İLE İMAMOĞLU ARASINDA "DEĞİŞİM" TARTIŞMASI
CHP'de seçim yenilgisinden sonra başlayan değişim rüzgarından sonra Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İmamoğlu'na tepki göstermişti.
İlgezdi, "Seçmen bize kırgınken, durup dururken ortaya bir değişim tablosu koymak en büyük yanlıştır. Ben bu değişim olayını Sayın Ekrem İmamoğlu'na belediye başkanları toplantısında sordum. Dedim ki, 'Bana şu değişimi anlat.', dedi ki, 'Ben bilmiyorum'. Değişimin ne olduğunu bilmeden sen hangi değişimden bahsediyorsun? Neyin değişimi? Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kariyer yapma yeri değildir" ifadelerini kullanmıştı.
Diğer yandan CHP'nin kulislerde İstanbul ilçe adayları için geçen isimler ise şu şakilde:
Üsküdar:Sinem Dedetaş
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Bakırköy: Ertan Yıldız
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beylikdüzü: Murat Çalık
Beyoğlu: İnan Güney
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca: Erhan Güzel
Esenyurt: Ali Gökmen
Eyüpsultan: Bülent Özmen
Fatih: Mahir Polat
Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe
Güngören: Temel Akkoç
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Deniz Erzincan
Silivri: Doruk Bulut
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Şişli: Emrah Şahan