Alper Gezeravcı uzaydan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile görüştü

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini sürdüren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile videokonferans aracılığıyla görüşme yaptı. ▶️ Bakan Kacır Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı ile görüştü! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: UUİ uzayda barışçıl amaçlar taşıyan bir sembol aslında. Günlük paylaşımlarınızda işbirliği içinde olduğunuzu görüyoruz. Orada bulunan tüm astronotlara selamlarımızı iletmenizi istiyoruz.

Alper Gezeravcı: 25 yıldır insanlı uzay görevleri devam ediyor. İlk defa bu kadar fazla ülke ve milliyetten oluşmuş astronot grubu görevde bulunuyor. Toplam 4 kişilik ekibiz. Deney çalışmalarını ayrı yürütmekle birlikte koordinasyon içindeyiz. Altyapıları paylaşımlı olarak kullanıyoruz. Dünyaya göndermek üzere gerçekleştirdiğimiz videolarda birlikte çalışıyoruz. UUİ'ye ulaştığımızda ABD, Rusya, Danimarkalılar karşıladı. 7 farklı ülke 9 farklı milliyet UUİ'de temsil ediliyor.