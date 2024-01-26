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Alper Gezeravcı uzaydan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile görüştü

Son dakika haberleri... Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevini sürdüren Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile görüştü.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 17:49 Güncelleme 26 Ocak 2024, 18:13
Alper Gezeravcı uzaydan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile görüştü

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini sürdüren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile videokonferans aracılığıyla görüşme yaptı.

▶️ Bakan Kacır Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı ile görüştü!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır:

UUİ uzayda barışçıl amaçlar taşıyan bir sembol aslında. Günlük paylaşımlarınızda işbirliği içinde olduğunuzu görüyoruz. Orada bulunan tüm astronotlara selamlarımızı iletmenizi istiyoruz.

Alper Gezeravcı:

25 yıldır insanlı uzay görevleri devam ediyor. İlk defa bu kadar fazla ülke ve milliyetten oluşmuş astronot grubu görevde bulunuyor. Toplam 4 kişilik ekibiz. Deney çalışmalarını ayrı yürütmekle birlikte koordinasyon içindeyiz. Altyapıları paylaşımlı olarak kullanıyoruz. Dünyaya göndermek üzere gerçekleştirdiğimiz videolarda birlikte çalışıyoruz. UUİ'ye ulaştığımızda ABD, Rusya, Danimarkalılar karşıladı. 7 farklı ülke 9 farklı milliyet UUİ'de temsil ediliyor.

Bakan Kacır:

14 gün kalacaksınız göreve dair sorumluluklarınızın ne kadar yoğun olduğunu biliyorum. Koşullar yeryüzünden çok farklı. Kapsamlı eğitimlerle hazırlandınız.

Alper Gezeravcı:

Buraya gelmeden önce aldığımız eğitimler sayesinde bilgi sahibi olduk. Dünyadaki bilgiler istasyondaki yaşam şekli için büyük kolaylık sağladı. İstasyon dünyanın 400 km üstündeki yörüngesinde saatte 28 bin kilometre hızla tur atmaya devam ediyor. 90 dakikada bir günde 16 kez gün doğumu ve batımı oluyor. Suni şekilde ışıklandırmayla dünyadakine benzer şekilde, 24 saate göre ayarlamaya çalışıyoruz. Uzay istasyonu yapay olarak ışık düzeni karanlık ve aydınlık ortamı yaratacak şekilde değişiyor.

Günlük işlerime görev kontrol merkezi toplantısı yaparak başlıyorum. Faaliyetlerin istasyonlardakiyle koordineli olması için gözden geçiriyoruz. Günde 12 ile 15 farklı görev gerçekleştiriyoruz. Ülkemizden buraya getirdiğimiz bilimsel deneyler başta olmak üzere birçok görev var.

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