Erzincan’da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 6’sı asker 9 kişi yaralandı

Yaralılardan 3'ünün durumu ağır olduğu bildirilirken, hafif ticari aracın yeni alındığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Vali Aydoğdu, geçmiş olsun dileklerini ilettiği yaralıların durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Aydoğdu, kazada hayatını kaybeden vatandaşa da Allah'tan rahmet diledi.