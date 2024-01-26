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Erzincan'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı asker 9 kişi yaralandı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde midibüs ile çarpışan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı asker, 9 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 17:09 Güncelleme 26 Ocak 2024, 17:09
Erzincan’da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 6’sı asker 9 kişi yaralandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Erzincan-Sivas kara yolu Teknecik köyü yakınlarında meydana geldi. 03 AYY 598 plakalı hafif ticari araç ile hükümlülerin naklinin yaptıktan sonra dönen askerlerin de içinde bulunduğu midibüs çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki Yakup Demir, hayatını kaybetti. Kazada 6'sı asker, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesi ile Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün durumu ağır olduğu bildirilirken, hafif ticari aracın yeni alındığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİDEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Vali Hamza Aydoğdu, Refahiye ilçesinde midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü kazanın ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Vali Aydoğdu, geçmiş olsun dileklerini ilettiği yaralıların durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Aydoğdu, kazada hayatını kaybeden vatandaşa da Allah'tan rahmet diledi.

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