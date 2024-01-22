Alper Gezeravcı uzaydan Türkiye ile temasa geçti! İlk görüşmeyi Başkan Erdoğan ile yaptı

Erdoğan: Bir bilim misyonu olması bizim için çok önemli. Orada farklı alanlarda gerçekleştireceğin deneylerin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum.

Gezeravcı: Ortamı dünyadakinden ayıran mikro oluşu. İlk andan itibaren kapsül içindeyken değişiklikleri hemen hissettik. Etkileri burada hissetmedim. Bilim insanları araştırmalar yürütüyor. Katkıda bulunmak için deneyler yapıyorum. Deneyler yapıp sonuçları ülkemize getireceğim.

Erdoğan: Bu durum seni nasıl etkiliyor?

Alper Gezeravcı: Sayın Cumhurbaşkanım, yolculuğumuzun ilk kısmı 10 dakika sürdü ve en zor kısmı buydu. Eğitimli ekip olarak sürekli destek halinde olduk. Hazırlıklıydık. Planlanan şekilde uzay istasyonuna ulaştık.

Başkan Erdoğan ile Alper Gezeravcı arasındaki görüşmeden satır başları şu şekilde:

Türkiye, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla takip ediyor. İLK GÖRÜŞMESİNİ BAŞKAN ERDOĞAN İLE YAPTI Tarihe geçen Alper Gezeravcı, uzaydan ilk görüşmesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdi

Gezeravcı: Bizim deneylerimiz farklı disiplinlerdeki araştırmaları kapsıyor. TÜBİTAK tarafından tasarlanan deneyde, geliştirilen bir kart test edilecek. Tıp alanında uzay alanının insan üzerindeki etkileri incelenecek. Yer çekimsiz ortamdan etkilenen genler ve bağışıklık sistemine etkileri incelenecek. Dünyaya inince de kan örneği vereceğim. Uzay bilimine ilgi duyan gençlerin çalışmalarına özellikle yer verildi. Sizin gençlerin deneyine verdiği önem.

Erdoğan: Farklı ülkelerden gelenlerle birliktesin. Ekibe selamımı ilet. Yürüttüğümüz çalışmalarla yeni teknolojilere öncülük etmeyi önemsiyoruz.

Görev ekibinin selamını da sizlere iletiyorum. Etkileşim içinde bulunmak büyük ayrıcalık. Uluslararası iş birliğinin gücünü gösteriyor. Teknolojik ilerlemeler uzay teknoloji ile sınırlı kalmıyor her alanda önemli rol oynuyor. Ülkemizde de milli uydularımız diğer sektörlerin güçlenmesine destek oluyor.