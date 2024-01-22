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Alper Gezeravcı uzaydan Türkiye ile temasa geçti! İlk görüşmeyi Başkan Erdoğan ile yaptı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak Cumartesi günü UUİ'ye kenetlendi. Uzayda 14 gün geçirecek olan Alper Gezeravcı Türkiye ile temasa geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzaydaki Alper Gezeravcı ile görüştü. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Gezeravcı, "Bu tarihi görev için ortaya koyduğunuz irade için size minnettarım." dedi.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 10:43 Güncelleme 22 Ocak 2024, 15:27
Alper Gezeravcı uzaydan Türkiye ile temasa geçti! İlk görüşmeyi Başkan Erdoğan ile yaptı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı 20 Ocak Cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) başarıyla kenetlendi.

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Türkiye, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla takip ediyor.

İLK GÖRÜŞMESİNİ BAŞKAN ERDOĞAN İLE YAPTI

Tarihe geçen Alper Gezeravcı, uzaydan ilk görüşmesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan ile Alper Gezeravcı arasındaki görüşmeden satır başları şu şekilde:

Alper Gezeravcı: Sayın Cumhurbaşkanım, yolculuğumuzun ilk kısmı 10 dakika sürdü ve en zor kısmı buydu. Eğitimli ekip olarak sürekli destek halinde olduk. Hazırlıklıydık. Planlanan şekilde uzay istasyonuna ulaştık.

Erdoğan: Bu durum seni nasıl etkiliyor?

Gezeravcı: Ortamı dünyadakinden ayıran mikro oluşu. İlk andan itibaren kapsül içindeyken değişiklikleri hemen hissettik. Etkileri burada hissetmedim. Bilim insanları araştırmalar yürütüyor. Katkıda bulunmak için deneyler yapıyorum. Deneyler yapıp sonuçları ülkemize getireceğim.

Erdoğan: Bir bilim misyonu olması bizim için çok önemli. Orada farklı alanlarda gerçekleştireceğin deneylerin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum.

Gezeravcı: Bizim deneylerimiz farklı disiplinlerdeki araştırmaları kapsıyor. TÜBİTAK tarafından tasarlanan deneyde, geliştirilen bir kart test edilecek. Tıp alanında uzay alanının insan üzerindeki etkileri incelenecek. Yer çekimsiz ortamdan etkilenen genler ve bağışıklık sistemine etkileri incelenecek. Dünyaya inince de kan örneği vereceğim. Uzay bilimine ilgi duyan gençlerin çalışmalarına özellikle yer verildi. Sizin gençlerin deneyine verdiği önem.

Erdoğan: Farklı ülkelerden gelenlerle birliktesin. Ekibe selamımı ilet. Yürüttüğümüz çalışmalarla yeni teknolojilere öncülük etmeyi önemsiyoruz.

Görev ekibinin selamını da sizlere iletiyorum. Etkileşim içinde bulunmak büyük ayrıcalık. Uluslararası iş birliğinin gücünü gösteriyor. Teknolojik ilerlemeler uzay teknoloji ile sınırlı kalmıyor her alanda önemli rol oynuyor. Ülkemizde de milli uydularımız diğer sektörlerin güçlenmesine destek oluyor.

Erdoğan: Çocuklarıımzın uzaya olan merakı artacak. Senin izinden gidecekler. İlk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın. Sayılı ülkeler arasında yerimizi aldık. Bu yolculuğumuz devam edecek.

Gezeravcı: Bu görevim sırasında sizinle bağlantı kurmak onur kaynağı oldu. Uzay faaliyetlerinde bir sonraki adımı milletim adına gerçekleştirdim. Bu tarihi görev için ortaya koyduğunuz irade için size minnettarım. Milletime de şükranlarımı sunuyorum.

Erdoğan: Görevini tamamlayıp yer yüzüne ay yıldızlı bayrağımızla dönmeni temenni ediyorum.

Axiom-3 UUİ'ye kenetlendi Axiom-3 UUİ'ye kenetlendi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözüyle dünyaya mesaj yollayan Gezeravcı uzayda 14 gün geçirerek bilimsel araştırmalar gerçekleştirecek.

Dragon Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi!

TÜRKİYE İLE 7 KEZ TEMAS KURACAK
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçmesi beklenen Alper Gezeravcı, ailesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la da görüşecek.

İlk Türk astronot Gezeravcı, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'yle ve Ankara'daki Tübitak Uzay Merkezi'yle iletişim kuracak.

TÜRKİYE'Yİ İZLEYECEK!
Türk astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu süre boyunca Türk öğrencilerle de görüşecek. Samsun, Kocaeli, Hatay, Diyarbakır, Konya ve Balıkesir'den üniversite, lise ve ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak.

Alper Gezeravcı, uzaydan Bakü, Konya, Ankara, İstanbul, Çanakkale'nin fotoğraflarını çekecek. Mersin'in Silifke ilçesi ile Ağrı Dağı'nı da fotoğraflayacak.

GEZERAVCI, 2 HAFTA BOYUNCA UZAYDA BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPACAK
Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı UUİ'de 13 farklı bilimsel deney üzerinde de çalışacak.

Bu deneyler, mikro yer çekimi, uzay ortamında insan sağlığı, Tuz Gölü bitkisinin uzay ortamında araştırılması, katı-akışkan karışımların yerçekimsiz ortamda araştırılması gibi alanlarda çeşitlilik gösteriyor.

Ax-3 misyonunun diğer üyeleri Michael Lopez-Alegria, Marcus Wandt ve Walter Villadei de burada daha önceden belirlenen çok sayıda ve farklı alanlarda bilimsel çalışmalara imza atacak.

Görevlerinin tamamlanmasıyla ekibin, aynı uzay aracıyla dünyaya dönmesi planlanıyor.

KARŞILAMA TÖRENİ DÜZENLENMİŞTİ
20 Ocak'ta İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) karşılama töreni düzenlenmişti.

Axiom Space, aralarında Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 ekibi için hazırlanan karşılama törenini canlı olarak yayınladı.

Gezeravcı karşılama töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Çok teşekkür ederim. Öncelikle yedi kişilik keşif ekibine gösterdiğiniz nazik misafirperverlik için teşekkür etmek istiyorum. Aslında bizi kapıda bekliyorlardı. Bu bizim için çok güzel ve nazik bir karşılamaydı. Son 8 aylık eğitim döneminde buraya gelebilmemiz için gösterdikleri büyük çaba için herkese ve UUİ'ye güvenli bir şekilde seyahat edebilmemiz için katkı sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye olarak tarihimizde bir ilke adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve buradaki bilim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmak için sabırsızlanıyoruz."

Uzay istasyonundan Türkçe de seslenen Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir." ifadelerini kullandı.

Karşılama töreninde ekibe, Uluslararası Astronot Sembolizm Rozeti takdim edildi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda!

Expedition 70 ekibinden ilk olarak söz alan astronot Andreas Mogensen, uzay istasyonunda görev yapan çeşitli milletlerden astronotların sayısının arttığına işaret ederek "Önümüzdeki iki hafta boyunca uzay istasyonunda yoğun bir çalışma dönemi geçirmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

Ax-3 misyon lideri Michael Lopez-Alegria ise UUİ'de temsil edilen pek çok milletten insan olmasına ilişkin, "Bu durum, UUİ'yi yalnızca diğer uluslara değil, aynı zamanda bireylere ve araştırmacılara da açmak için yapmaya çalıştığımız şeyin gerçekten sembolik bir göstergesi." değerlendirmesini yaptı.

Lopez-Alegria, "Sanırım Dragon'da ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüzden birkaç saat daha fazla zaman geçirdik ama sorun yoktu." diye konuştu.

Misyonun üyelerinden Marcus Wandt da yaklaşık 36 saat süren Dünya etrafındaki uzay yolculuğunun oldukça şaşırtıcı ve garip olduğunu belirterek misyonda farklı milletlerden insanlarla birlikte çalışmanın önemine dikkati çekti.

Wandt, "UUİ'ye varmak ve dünyanın dört bir yanındaki pek çok farklı kültürden ve yerden gelen insanlarla uzayda tanışmak... Bu, bana gelecek hakkında güçlü hisler veren harika bir şey." ifadelerini kullandı.

Misyon üyesi Walter Villadei ise kendilerini sıcak karşılayan Expedition 70 ekibine teşekkür ederken ülkesi İtalya'ya minnettarlığını dile getirdi.

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