Ankara'ya hizmet belediyeciliği geliyor | ABB Başkan adayı Turgut Altınok'tan müjde: "Mamak'a metro yapacağız"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Mamak ilçesinde muhtarlar ile bir araya geldi. Altınok, Ankara'nın ulaşım, trafik ve ciddi anlamda otopark problemi olduğunu söyleyerek, "Otobüs kuyrukları da uzadıkça uzuyor.