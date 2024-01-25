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Ankara'ya hizmet belediyeciliği geliyor | ABB Başkan adayı Turgut Altınok'tan müjde: "Mamak'a metro yapacağız"

Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlıkları coşku ve birliktelikle devam ediyor. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, kentin ulaşım, trafik ve ciddi anlamda otopark problemi olduğunu söyleyerek, "Ankara’da bir devrim yapacağız. Ankara’da durakta bekleme devrini bitireceğiz" dedi. Bununla da yetinmeyen Altınok, Mamak'a metro müjdesi verdi. Mamak’a metro yapılması için Büyükşehir Belediyesine 320 milyon euro kredi verildiğini belirten Altınok, "Ulaştırma Bakanımızla konuştuk; 7 kilometre değil, 37 kilometre metroyu da göreve geldikten sonra yapacağız. Hızlı yapacağız, bizde 'Yavaş' yok." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 21:04 Güncelleme 25 Ocak 2024, 21:26
Ankara’ya hizmet belediyeciliği geliyor | ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan müjde: Mamak’a metro yapacağız

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ABB Adayı Turgut Altınok, Ankara'nın ilçelerinde seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Mamak ilçesinde muhtarlar ile bir araya geldi. Altınok, Ankara'nın ulaşım, trafik ve ciddi anlamda otopark problemi olduğunu söyleyerek, "Otobüs kuyrukları da uzadıkça uzuyor.

Otobüsler tıklım tıklım. Nedeni de otobüs sayımız azaldı. Otobüslerin şu an tamiri dahi yapılamıyor. Ankara'da bir devrim yapacağız. Ankara'da durakta bekleme devrini bitireceğiz. Otobüs duraklarında kışın soğukta, yazın sıcakta bekleme dönemini bitireceğiz. Duraklarımızda ısıtma ve soğutma olacak" ifadelerini kullandı.

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Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Altınok, Mamak Boğaziçi Mahallesi'ni baştan sona gezdi. Burada vatandaşlarla sohbet eden Cumhur İttifakı Adayı, esnaftan gelen davetleri kırmayarak onlarla çay içti.

ANKARA'YA METRO MÜJDESİ
Ankaralılar Derneği Mamak Şubesi(AHİD) ve Mamak Çorumlular Derneği'ni ziyaret eden Turgut Altınok, Ankara'ya yeni eserler kazandıracaklarını belirtti. Hizmetlerde sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine önem vereceklerini ifade eden Altınok, Mamak'a 37 kilometrelik metro yapacaklarını belirtti.

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