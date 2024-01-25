İYİ Parti’nin İstanbul’da aday çıkarması CHP yandaşlarını kudurttu! Merdan Yanardağ ’ihanet’ dedi, İsmail Saymaz ’nasıl eleştirecek’ diye sordu

Burada bu şekilde duyurulacağından haberim yoktu. Vazife görevi her şeyin üstündedir. Bu konu gündeme geldiğinde her kafadan bir ses çıkıyor. 'Nasıl yapacaksın, nasıl edeceksin' diye. Ama biz öyle öğrendik. Bir görev düştüğünde, partimiz için, yarın da ülke için görev düştüğünde en zoru sırtlanmak zorunda olduğumuzun şuuru ile yetiştik. O günler geldiğinde dostluklar, birilerine olan vefalar rafa kalkar. Sözü konusu milletse, devletse gerisi teferruattır.

İMAMOĞLU İÇİN ÇALIŞTI

Kavuncu, 2019'da yapılan yerel seçimlerde dönemin CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte seçim çalışmalarını yürüttü. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu için çalışmalara destek verdi. "BANA BÖYLE SİYASİ BİR YOLDAŞ VERDİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİM"

İmamoğlu, Kavuncu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Tabii ki Buğra Başkanımızla konuştum. Benim gerçekten yol arkadaşı olmaktan gurur duyduğum, tanımaktan da keyif aldığım, farklı siyasi partilerde olsak da gerçekten dünyaya ve ülkemize aynı pencereden büyük oranda bakabildiğim insanla tanışmış olmanın büyük keyfini yaşadım. Meral Akşener'e bana böyle siyasi bir yoldaş verdikleri için teşekkür bile ettim.

YANARDAĞ'DAN İHANET SUÇLAMASI

Bunun üzerine muhalefette tepkiler çık gibi büyüdü. Oyların bölünecek olmasının korkusunu yaşayan isimlerden biri de gazeteci Merdan Yanardağ. CHP yandaşı Merdan Yanardağ İYİ Parti'yi bombaladı TELE 1 canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yanardağ, Akşener'i cumhuriyete ihanet etmekle suçladı.

"KAZANAMAYACAĞINI BİLDİĞİ HALDE HER YERDE KENDİ ADAYINI ÇIKARIYOR"

Ekrem İmamoğlu'nun karşısına isim çıkarılmasına tepki gösteren Yanardağ, şöyle konuştu: İşte İYİ Parti'nin ihaneti buradadır. Demokrasiye, cumhuriyete, insan hak ve özgürlüklerine ihanet. İyi Parti hiçbir yerde kazanamayacağını bildiği halde her yerde kendi adayını çıkarıyor. Çıkardığı her adayda Türkiye'nin cumhuriyetçi, demokratik muhalefetini bölme amacı taşıyor.



Türkiye'nin cumhuriyetçi, demokratik muhalefetini bölmenin yaratacağı sonuç nedir? Erdoğan'a, AK Parti iktidarına yerel yönetimleri de hediye etmek anlamı taşıyacaktır. NASIL ELEŞTİRECEK? Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz ise "Kavuncu İmamoğlu'nu nasıl eleştirecek" diye sorup, "Çünkü bir gün olsun, İmamoğlu'nu eleştirmiş değil. Şimdi eleştirse "Bugüne kadar neden sustunuz? Siz de yanında değil miydiniz?" diye sorulacak. "İmamoğlu başarısızsa dört yıl neden sahip çıktınız?" denilecek. İyi Partili bürokratların çalıştığı İBB'ye kusur bulsa, ayağına sıkmış olacak" diye yazdı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN