Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Takvim.com.tr'ye özel açıklamalar: "Murat Kurum kabinemizin en çalışkanıydı, İstanbul için çok heyecanlandık"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Tanıtım Toplantısı'nda, ulaşım, kentsel dönüşüm ve çevre ile ilgili projelerini açıkladı.



Kurum, İstanbulluların sorunlarını çözecek 'Siztem İstanbul'un 10 hedefini duyurdu.



İKİ YAKAYA İKİ TÜNEL, SİLİVRİ'YE METROBÜS, GENÇLERE %40 İNDİRİM

İstanbul'da iki yakaya iki tünel yapılacağını duyuran Murat Kurum, Silivri'ye metrobüs geleceğini, Esenler ve Harem otogarlarının taşınacağını, İSPARK'ta %25 indirim yapılacağını ve taksi sorununun da çözüleceğini belirtti.