Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Takvim.com.tr'ye özel açıklamalar: "Murat Kurum kabinemizin en çalışkanıydı, İstanbul için çok heyecanlandık"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Tanıtım Toplantısı'nda, ulaşım, kentsel dönüşüm ve çevre ile ilgili projelerini açıkladı.
Kurum, İstanbulluların sorunlarını çözecek 'Siztem İstanbul'un 10 hedefini duyurdu.
İKİ YAKAYA İKİ TÜNEL, SİLİVRİ'YE METROBÜS, GENÇLERE %40 İNDİRİM
İstanbul'da iki yakaya iki tünel yapılacağını duyuran Murat Kurum, Silivri'ye metrobüs geleceğini, Esenler ve Harem otogarlarının taşınacağını, İSPARK'ta %25 indirim yapılacağını ve taksi sorununun da çözüleceğini belirtti.
İlköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlanacağını belirten Murat Kurum, gençlere de yüzde 40 oranında indirim yapılacağını söyledi. Ayrıca ilk defa evlenen vatandaşlara 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacağını duyurdu.
İHTİYAÇ SAHİBİ EMEKLİLERE 2500 TL DESTEK
Kurum, ihtiyaç sahibi emeklilere destek ödemesi yapılacağını belirterek, "İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay, 2.500 TL destek ödemesi yapılacak. Emeklilerin her anında yanında olunacak" dedi.
Takvim.com.tr, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un vizyon projelerini açıkladığı toplantıyı yerinde takip etti.
Toplantıya AK Parti milletvekilleri, Binali Yıldırım ve bir önceki dönemin kabinesinde yer alan isimler de iştirak etti. O isimlerden biri de eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
idi.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAKVİM.COM.TR'YE ÖZEL AÇIKLAMALAR
Çavuşoğlu, Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu, Haber Sorumlumuz Ahmet Zeren
'in sorularını yanıtladı.
"KURUM KABİNENİN EN ÇALIŞKAN İNSANIYDI, İSTANBUL İÇİN ÇOK HEYECANLANDIK"
Murat Kurum
'u 'proje insanı' olarak tanımlayan Çavuşoğlu, "Murat Kurum zaten proje insanıdır. Kabine'de de böyleydi. İstanbul için doğru bir tercih olduğunu İstanbullular da görüyor ama bugünkü projeleri dinledikten sonra da İstanbul için çok heyecanlandık. Bu projelerin hepsini hayata geçirecek bilgi, birikim ve ekibe sahip. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul sevdasını bilmeyen yok, Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle İstanbul'a büyük hizmetler yapacaktır. Kabinemizin de en çalışkan insanıydı, bunu yürekten söylüyorum. Sonuç odaklı ve pratik bir insandır. İşini iyi takip eder, başlatır ve neticelendirir. Hayırlı olsun"
ifadelerini kullandı.