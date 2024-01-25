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Son dakika: Malatya Battalgazi'de 5.2'lik deprem! Adıyaman ve çevre iller de sallandı

Son dakika haberi... 7,7 ve 7,6'lık 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Battalgazi merkezli deprem Adıyaman başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 16:25 Güncelleme 25 Ocak 2024, 17:08
Son dakika: Malatya Battalgazi’de 5.2’lik deprem! Adıyaman ve çevre iller de sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 5,2 büyüklüğündeki sarsıntı 13,93 kilometre derinlikte gerçekleşti.

BAKAN YERLİKAYA: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5.2'lik deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirdi.



Yerlikaya, "Malatya Battalgazi'de , büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasında bulundu.



Malatya Valisi Ersin Yazıcı da "Kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.

UMKE TİMLERİ GÖREV BAŞINDA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "16.04'te Malatya Battalgazi'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Ekiplerimiz depremin hissedildiği fakat olumsuz çağrı alınmadığını bildirdiler. Bölgeyi taramak üzere 2 UMKE timi görev başında" ifadelerini kullandı.




PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, depremin ardından kentteki psikososyal destek ekiplerinin sahaya çıkması için talimat verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yoğun faaliyet gösteren ekipler, vatandaşlara psikolojik ilk yardım vermek üzere görevlendirildi.

📢 SON DAKİKA: Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem



İşte depreme dair tüm detaylar;

Büyüklük:5.2 (Mw)



Yer:Battalgazi (Malatya)

Tarih:2024-01-25

Saat:16:04:04 TSİ



Enlem:38.19917 N

Boylam:38.46 E

Derinlik:13.93 km

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