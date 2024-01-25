Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar müjdeledi: 2024’te Karadeniz’de keşif yılı olabilir

"PETROL İNİP ÇIKABİLİR AMA DOĞAL GAZ VE ELEKTRİKTE HERHANGİ BİR FİYAT ARTIŞI ÖNGÖRMÜYORUZ"

Doğal gazda herhangi bir fiyat artışı öngörmediklerini aktaran Bayraktar, "Elektrikte de fiyat artışı öngörmüyoruz. Petrol fiyatlarının da bu mertebelerde gideceğini öngörüyoruz. Fakat otomatik fiyatlandırmadan dolayı petrolün bir başka değişkeni de döviz. Dolayısıyla dövizdeki oynama da petrol fiyatlarında, akaryakıt fiyatlarında zaman zaman düzenleme olabilir. Bu zaman zaman yukarı zaman zaman aşağı yönlü olabilir. Doğal gaz ve elektrikte herhangi bir fiyat artışı öngörmüyoruz" değerlendirmesini yaptı. "ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA SÜBVANSİYONLAR ÇOK"

Elektrik ve doğal gazda sübvansiyonların (devletin yaptığı karşılıksız yardımlar) ne kadar olduğu sorusu yöneltilen Bayraktar, "Çok. Özellikle elektrikte ve doğal gazda yaklaşık yüzde 50'lik bir sübvansiyon söz konusu meskenlerde. Devletimiz bu gruptaki tüketicileri desteklemeye devam ediyor" dedi.

"2024'TE KARADENİZ'DE KEŞİF YILI OLABİLİR"

Karadeniz gazı konusunda keşifler noktasında planları olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Karadeniz'de birkaç sondaj hedefimiz var. 2024 bu anlamda yeni bir keşif yılı olabilir. Herhangi bir sondaj yapmadan, ümidimizin olduğu sahalar olsa da herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Yeni keşif haberlerini Karadeniz'den sondajların sonucunda verebiliriz" diye konuştu. "2024 YILI HEM SAKARYA'DA HEM GABAR'DA ÜRETİMİ ARTIRMA YILIMIZ"

Bakan Bayraktar, yeni yıla Şırnak'ın kuzeydoğusunda yer alan Gabar Dağı'nda girdiğini hatırlatarak, "Çok özel bir bölge. Şırnak, güzel insanların olduğu bir yer. Yıllarca terörle insanların huzur içinde olamadığı bir yer. Şimdi, dağlarda muazzam bir çalışma var. Yaklaşık günlük 33 bin varile ulaştığımız bir bölge. 27 tane sondaj kuyumuz orada. Yoğun bir üretim var, yoğun bir çalışma var. Sondaj kuyularını açabilmek için yol yapıyoruz. Şu anda üretimimiz iyi gidiyor. 2024 yılı hem Sakarya'da hem Gabar'da üretimi artırma yılımız. 2024 yılı için Gabar hedefimiz 100 bin varile çıkmaktı. 2024 yılı sonunda bu rakama ulaşmış olacağız. Bu ülkemiz için önemli bir aşama. Bölge maden yönüyle de çok zengin. Yenilenebilir yönünden de çok gelişmiş. (Beytüşşebap'ta yer alan) Kato Dağı'nda çok ciddi bir rüzgar potansiyeli var. Orada da 250 megavatlık bir rüzgar projesi geliştirebileceğiz. Enerjinin bütün alanlarının olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Gabar ve Şırnak bölgesi bizim için fevkalade önem arz ediyor" değerlendirmesini yaptı.





Dünyadaki ve Türkiye'deki enerji trendinin elektrikleştiği bir yöne doğru evrildiğini belirten Bayraktar, "Artık, ısınmanın da elektrikleştiği, ulaştırmada elektrikli araçların yoğun şekilde gündeme geldiği bir trenddeyiz. Dünyada satılan her beş araçtan biri elektrikli araç olmaya başladı. Ülkemizde başta Togg olmak üzere birçok elektrikli aracı görüyorsunuz. Dolayısıyla elektrikleşme trendi, Türkiye'deki elektrik talebinin daha da artacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla elektrikte yatırım yapmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi. Sinop'ta ve Trakya'da nükleer güç santralinin gündemde olduğu bilgisini veren Bayraktar, "Türkiye'nin Sinop, Akkuyu ve Trakya'da toplam 12 reaktörlük bir nükleer enerji programı var. Akkuyu'da dördünün inşaatı devam ediyor. Sinop ve Trakya gündemimizde. Küçük modüler reaktörlerden (SMR) son dönemde bahsediliyor. Bu konuda çalışıyoruz. Belki bu sene içinde TBMM'nin gündemine de SMR kanunu getirmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık 15 bin megavatlık 12 büyük reaktör ve 5 bin megavatlık da SMR ile Türkiye'nin 2050 yılına kadar 20 bin megavatlık bir nükleer kapasiteye ihtiyacı var" diye konuştu.

"YENİ BİR DAĞITIM ALTYAPISINA İHTİYACIMIZ VAR"

"Vatandaşlar, şarj istasyonlarının yeterli sayıda olmadığından yakınıyorlar. Bu ne zaman yoğunlaşacak?" sorusu üzerine Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:



"Elektrikli araç istasyonları hakikaten önemli. Sonuçta elektrikli araçların şu andaki en önemli açmazlarından ya da insanları tereddütte bırakan konularından biri seyahat mesafesi. Daha çok şarj istasyonuna ihtiyacımız var. Bunu piyasa dinamikleri ile değerlendirmek lazım. O işe yatırım yapanların kaç tane elektrikli aracın devreye gireceği, tüketicilerin o alana yönelip yönelmeyeceği konusunda tereddütleri var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, dağıtım şirketleri bütün bu gelişmeleri altyapıyı hazırlamak adına sürdürüyorlar. Ama benim kişisel gözlemim şu: Benim oturduğum sitede de hemen herkes elektrikli araçlara yönelmiş durumda. Münferiden (tek başına) o şarj istasyonlarını kuruyorlar. Bu durum bizim için ciddi yük olmaya başladı. Dağıtım altyapısını artık yeniden tasarlamamız gerekiyor. Yeni bir dağıtım altyapısına ihtiyacımız var. Orada ciddi bir güç talebi var. Bunun önümüzdeki dönemde elektrikli araç sayılarının artması ile tüketicilerin o alana dönük ihtiyacının artması ile çok hızlı bir şekilde gelişeceğini söyleyebiliriz." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN