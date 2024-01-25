46 bin deprem konutunun kura çekim tarihi belli oldu! Başkan Erdoğan’ın verdiği söz yerine geliyor: 6 Şubat’ta anahtar teslimi gerçekleşecek

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş 'ta yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Depremlerin yıl dönümünün yaklaştığını anımsatan Karaloğlu, 6 Şubat tarihinin içinde olduğu haftada kaybedilen canlar için anma etkinlikleri düzenleneceğini söyledi.

1 ŞUBAT'TA KURA ÇEKİMİ 6 ŞUBAT'TA ANAHTAR TESLİMİ GERÇEKLEŞECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin hemen ardından 1 yılda konutların teslimine yönelik açıklamalarını anımsatan Karaloğlu, şöyle konuştu:"Bu kapsamda 1 Şubat saat 16.00'da ilk kura törenini yapacağız. 41 bini şehir merkezlerinde, 5 bini de köylerde olmak üzere 46 bin konutumuz kura çekimi için hazır. İnşallah 1 Şubat'ta kuralları çekeceğiz ve 6 Şubat itibarıyla da anahtar teslimine başlayacağız.

Vatandaşımız bir senedir önce çadırda sonra konteynerde epeyce sıkıntı çekti. İnşallah bu gördüğünüz daire, binalarda parkıyla, bahçesiyle, yoluyla kendilerine yakışır bir şehir yaşantısına kavuşacaklar. Kardeşlerimiz inşallah kısa zamanda yeni yaşam alanlarında, kalıcı konutlarda yaşamına devam edecek."