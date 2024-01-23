CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda bilirkişi raporu ortaya çıktı! 60 milyona tabut satmışlar! Yıkım kararı talep edildi

BİLİKİŞİ RAPORLADI

Bilirkişi raporuna da yansıyan tespitlere göre soruşturmanın en önemli ayağını Eskici Mahallesi'nde İmar Kanunu'na açıkça aykırı halde ruhsatsız şekilde inşa edilen ve Nisan 2024'te teslim edilmesi planlanan villalar için belediye, zemin etüt firmaları ve yapı denetim firmaları sahte rapor düzenledi.

60 milyon TL ve üzerine satılan villalardaki tehlike uzman bilirkişiler tarafından ortaya konuldu. Bilirkişi, 16 adet villa zemininde uygulanması gereken iki yönde 75 cm aralıklarla dikey olarak uygulanacak çimento enjeksiyon imalatına hiç rastlanmadığını tespit etmişti. Zeminde de kum ve kömüre rastlandığı belirlenmişti.