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CHP üçe ayrıldı: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Özel'ciler arasında rant kavgası!

CHP, resmen 3'e ayrıldı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Özel'ciler kapıştı! Rant kavgası kızıştı. O yüzden garanti görünen il ve ilçelerde hala adaylar açıklanamadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ocak 2024 Güncelleme 23 Ocak 2024, 07:01
CHP üçe ayrıldı: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Özel’ciler arasında rant kavgası!

Özgür Özel, Genel Başkan seçildi. Ancak "İmamoğlu'nun emanetçisi" etiketini silemedi! Özgürce aday belirleyemedi!

Sözü geçmedi. Kimse onu dinlemedi! Ekrem Bey'in baskısına dayanamayıp "Gel koltuğa otur bari" diye rest çekti!

Kılıçdaroğlu ise partideki adamlarıyla kulisleri derinleştirdi. Kemal Bey'ciler, "kesin kazanılacak" bölgelere göz dikti. Özel, "Hani bana" dedi. İmamoğlu, fırsat vermedi. Hal böyle olunca rant kapısı görülen yerler bölüşülemedi!

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