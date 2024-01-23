CHP üçe ayrıldı: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Özel’ciler arasında rant kavgası!

Özgür Özel , Genel Başkan seçildi. Ancak "İmamoğlu'nun emanetçisi" etiketini silemedi! Özgürce aday belirleyemedi!

Sözü geçmedi. Kimse onu dinlemedi! Ekrem Bey'in baskısına dayanamayıp "Gel koltuğa otur bari" diye rest çekti!