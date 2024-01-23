Alper Gezeravcı uzaydan ilk bağlantıyı Başkan Erdoğan ile gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) 3'üncü gününde canlı bağlantı gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) 3'üncü gününde canlı bağlantı gerçekleştirdi.
- Nasılsın Alper?
- Kuş gibiyim.
- Bu durum seni nasıl etkiliyor?
- Vücudumuzda değişiklikler var. Kan yukarı toplanıyor
- Çalışmaların bilime katkı sağlayacak.
- Tıp ve uzay alanında birçok deney yapacağım.
- Ekibe selamımı ilet. Yeni teknolojilere öncülük etmeyi önemsiyoruz.
- Onların da selamını size iletiyorum. Ülkemi temsil etmenin gururunu yaşıyorum.
HES'APP' HATASI
Gezeravcı adına çok sayıda hayran sayfası açıldı. Biri soru-cevap yaptı. Herkes gerçek sandı! 652 bin takipçiye ulaştı. Orijinal hesabı 68 binde kaldı.
YANLIŞ HESAP
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, ISS'de deneylerine başladı. Ama adına açılan sahte Instagram hesabı ortalığı karıştırdı. 652 bin takipçiye ulaşan hesaptan paylaşılan soru-cevap metni sosyal medyayı salladı. Ajanslar tarafından, "Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından uzayla ilgili gelen sorulara Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) yanıt verdi" başlığıyla servis edilen haberler, gerçeğin anlaşılması üzerine yayından kaldırıldı. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ise bir bilgilendirme yaptı. Gezeravcı'nın Instagram hesabının "astroalper" , X hesabının ise 68 bin takipçisi olan "TURKastro" olduğu vurgulandı.
İŞTE SAHTE RÖPORTAJ
SORU: Tam olarak neredesiniz, konum?
Gezeravcı: Yerden 400 kilometre (km) yüksekte, ISS istasyonunda, istasyon dakikada 500 km yer değiştirdiği için tam konum mümkün değil.
SORU: Dönüşte 5 santimetre boy uzaması olacak mı?
Gezeravcı: Uzun süreler kalınsaydı mümkün olurdu ancak 14 günde pek bir şey değişmez.
SORU: ISS'den hangi gezegenler görülebiliyor?
Gezeravcı: Mesafe dolayısıyla çıplak gözle gezegenlerden sadece Ay görülebilir.
SORU: Adıyaman tütünü ekmeyi unutma.
Gezeravcı: Bazı bitkilerin ekimi yapılıyor ve fizyolojisi incelenecek ancak maalesef bu bitki Adıyaman tütünü değil.
SORU: Uzayda 7 gün, dünyada 7 yıl mı gerçekten?
Gezeravcı: Günde 16 gündüz ve gece geçirilse de gerçekte aynı zaman dilimindeyiz. Birebir yani :)
SORU: Bu uzay aracının çekimi dron ile mi yapılıyor? Nasıl?
Gezeravcı: Uzay istasyonu kameralarıyla ve yerden yüksek çözünürlüklü kameralarla zum yapılarak.
SORU: Sabri abinin toplarını getirmeyi unutmayın.
Gezeravcı: İstasyon 400 km yükseklikte. Aşağıdakileri toplamışlar, kalanlar biraz daha yüksekte.
SORU: Yemek nereden geliyor?
Gezeravcı: Hazır halde dünyadan geliyor.
SORU: Nasıl?
Gezeravcı: Kargo ile...
HERKES GERÇEK SANDI
Instagram'da "alpergezeravci" adına sahip bir hesap tarafından "ISS'de yaşam" başlıklı Gezeravcı'nın ağzından yapılan soru-cevap paylaşımı haber ajansları tarafından servis edildi. Bu arada ISS'nın Sumsun üzerindeki görüntüsü çekildi.