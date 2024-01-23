Alper Gezeravcı uzaydan ilk bağlantıyı Başkan Erdoğan ile gerçekleştirdi

YANLIŞ HESAP İlk Türk astronot Alper Gezeravcı , ISS'de deneylerine başladı. Ama adına açılan sahte Instagram hesabı ortalığı karıştırdı. 652 bin takipçiye ulaşan hesaptan paylaşılan soru-cevap metni sosyal medyayı salladı. Ajanslar tarafından, "Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından uzayla ilgili gelen sorulara Uluslararası Uzay İstasyonu 'ndan (UUİ) yanıt verdi" başlığıyla servis edilen haberler, gerçeğin anlaşılması üzerine yayından kaldırıldı. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ise bir bilgilendirme yaptı. Gezeravcı'nın Instagram hesabının "astroalper" , X hesabının ise 68 bin takipçisi olan "TURKastro" olduğu vurgulandı.





İŞTE SAHTE RÖPORTAJ

SORU: Tam olarak neredesiniz, konum?

Gezeravcı: Yerden 400 kilometre (km) yüksekte, ISS istasyonunda, istasyon dakikada 500 km yer değiştirdiği için tam konum mümkün değil.



SORU: Dönüşte 5 santimetre boy uzaması olacak mı?

Gezeravcı: Uzun süreler kalınsaydı mümkün olurdu ancak 14 günde pek bir şey değişmez.



SORU: ISS'den hangi gezegenler görülebiliyor?

Gezeravcı: Mesafe dolayısıyla çıplak gözle gezegenlerden sadece Ay görülebilir.



SORU: Adıyaman tütünü ekmeyi unutma.

Gezeravcı: Bazı bitkilerin ekimi yapılıyor ve fizyolojisi incelenecek ancak maalesef bu bitki Adıyaman tütünü değil.



SORU: Uzayda 7 gün, dünyada 7 yıl mı gerçekten?

Gezeravcı: Günde 16 gündüz ve gece geçirilse de gerçekte aynı zaman dilimindeyiz. Birebir yani :)



SORU: Bu uzay aracının çekimi dron ile mi yapılıyor? Nasıl?

Gezeravcı: Uzay istasyonu kameralarıyla ve yerden yüksek çözünürlüklü kameralarla zum yapılarak.

SORU: Sabri abinin toplarını getirmeyi unutmayın.

Gezeravcı: İstasyon 400 km yükseklikte. Aşağıdakileri toplamışlar, kalanlar biraz daha yüksekte.



SORU: Yemek nereden geliyor?

Gezeravcı: Hazır halde dünyadan geliyor.



SORU: Nasıl?

Gezeravcı: Kargo ile...



HERKES GERÇEK SANDI

Instagram'da "alpergezeravci" adına sahip bir hesap tarafından "ISS'de yaşam" başlıklı Gezeravcı'nın ağzından yapılan soru-cevap paylaşımı haber ajansları tarafından servis edildi. Bu arada ISS'nın Sumsun üzerindeki görüntüsü çekildi.