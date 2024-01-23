Özgür Özel DEM’le ortak dil kullandı! Tunceli için konuşurken konuşurken Dersim dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, DEM ile ağız birliği yaptı. Özel, Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde, eski TBMM Başkanvekili Kamer Genç için düzenlenen anma programına katıldı.

Genç'in vefatının ölümünün 8. yılı dolayısıyla bir konuşma yaptı. Tuncelili vatandaşlara "Dersimliler" ifadesiyle seslenip, Kamer Genç'i andı. Atatürk döneminde çıkarılan kanunla Tunceli Vilayeti ismini alan il için "Değerli Dersimliler hepiniz hoş geldiniz" ifadesini kullandı.