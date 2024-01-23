Özgür Özel DEM’le ortak dil kullandı! Tunceli için konuşurken konuşurken Dersim dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, DEM ile ağız birliği yaptı. Özel, Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde, eski TBMM Başkanvekili Kamer Genç için düzenlenen anma programına katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, DEM ile ağız birliği yaptı. Özel, Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde, eski TBMM Başkanvekili Kamer Genç için düzenlenen anma programına katıldı.
Genç'in vefatının ölümünün 8. yılı dolayısıyla bir konuşma yaptı. Tuncelili vatandaşlara "Dersimliler" ifadesiyle seslenip, Kamer Genç'i andı. Atatürk döneminde çıkarılan kanunla Tunceli Vilayeti ismini alan il için "Değerli Dersimliler hepiniz hoş geldiniz" ifadesini kullandı.
Bunu sözlere sosyal medyadan büyük tepki yağdı. Ancak Özel'in kendi sosyal medya paylaşımında ise "Tunceli" ifadesi yer aldı. CHP Tunceli İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Özel, "Tunceli İl Başkanlığımızı ziyaret ediyoruz" diyerek hatasını kapatmaya çalıştı. Atatürk, 1935'te isyanlar sonrası o bölgenin adını "Tunceli" olarak değiştirmişti.
İZMİR PAZARLIĞI
CHP'nin İBB adayı, hala açıklanmadı. İddiaya göre İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Cemil Tugay, Abdül Batur, Olgun Atila, Tunç Soyer ve Filiz Ceritoğlu Sengel'in ismi masaya yatırıldı.