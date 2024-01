Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum gençlerle ‘Aybüke: Öğretmen Oldum Ben’ adlı filmi izledi

"ÖĞRETMENLERİMİZİ ŞEHİT EDEN PKK TERÖRİSTLERİNE İNLERİNİ DAR EDECEĞİZ"

Kurum burada yaptığı konuşmasında, "Aybüke öğretmenimiz şehit oldu. Bir al yazması bir de sazı kaldı. Ama her salonda, her kütüphanede, her okulda, her öğrencimizde, 85 milyon kardeşimizde hatıraları, anıları, verdiği mücadele kaldı. Şehitlerimiz sayesinde biz buradayız. Bugün dünyaya el kaldırabiliyorsak, bir şeyler söyleyebiliyorsak şehitlerimiz, gazilerimiz sayesinde.