Dünya Türkiye’nin uzay yolculuğunu konuşuyor! Alper Gezeravcı’nın dünyadan 300 kilometre uzaklıktaki ilk yemeği haşlama et oldu

TÜRKİYE SEÇKİNLER KULÜBÜ'NDE Türkiye, her alanda olduğu gibi uzayda da artık güç olmak için ilk adımı attı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı 'nın da yer aldığı Dragon uzay aracı, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX 'e ait Falcon 9 roketiyle yerel saatle 16.49'da (TSİ 00.49) hareket etti. Başarıyla fırlatılan Dragon uzay aracının, yaklaşık 36 saatlik bir yolculuğun ardından bugün TSİ 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak.

HER YERDE MANŞETLERDE

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, dünyada manşet oldu...

CNN: Türkiye için çığır açıcı görev.

New York Times: Gezeravcı, ilk Türk astronotu olarak ülkesinde gelecek nesillere ilham kaynağı.

France 24: Erdoğan'ın uzay hedeflerinin ilk adımı.

ABC News: Türkiye için önemli adım.

Times of India: Türkiye de artık uzay liginde.

South China Morning Post: Bu özel yolculukta Türkiye de var.

Le Monde: Büyük ve anlamlı uçuş.

Daily Mail: Türkiye'nin ilk astronotu da uzayda.