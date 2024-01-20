Dünya Türkiye’nin uzay yolculuğunu konuşuyor! Alper Gezeravcı’nın dünyadan 300 kilometre uzaklıktaki ilk yemeği haşlama et oldu

TÜRKİYE SEÇKİNLER KULÜBÜ'NDE



Türkiye, her alanda olduğu gibi uzayda da artık güç olmak için ilk adımı attı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Dragon uzay aracı, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle yerel saatle 16.49'da (TSİ 00.49) hareket etti. Başarıyla fırlatılan Dragon uzay aracının, yaklaşık 36 saatlik bir yolculuğun ardından bugün TSİ 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak. ▶️ Alper Gezeravcı: ''İstikbal Göklerdedir'' 🚀 Astronot Gezeravcı, yolculuğunun başlamasının ardından ilk mesajını "İstikbal göklerdedir" sözüyle verdi. Türkiye'nin bu özel yolculuğu tarihe de geçti. Uluslararası Uzay İstasyonu diğer adıyla Seçkinler Kulübü, bugüne kadar 21 ülkeden 273 kişiyi ağırlamıştı. Türkiye, Seçkinler Kulübü'ne giren 22. ülke oldu. Bu özel uçuşta Alper Gezeravcı'ya İspanyol misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan hava kuvvetlerinden pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına da İsveçli Marcus Wandt eşlik etti.

ASTRONOTLARIN İLK SÖZLERİ

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü "İstikbal göklerdedir" oldu.

Bu sözler diğer astronotların da uzaydayken ilk ifadeleri merak konusu yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilk Arap astronot Sultan Al Neyadi / Mart 2023: Şükürler olsun, uzaya çıkmayı başardık.

Uzaya çıkan ilk kadın ve "Martı" kod adını kullanan 26 yaşındaki Valentina Tereshkova / 16 Haziran 1963: Dünya ne kadar güzel.

Amerikalı astronot Neil Armstrong / 1969: İnsan için küçük, insanlık için büyük bir adım.

HER YERDE MANŞETLERDE

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, dünyada manşet oldu...

CNN: Türkiye için çığır açıcı görev.

New York Times: Gezeravcı, ilk Türk astronotu olarak ülkesinde gelecek nesillere ilham kaynağı.

France 24: Erdoğan'ın uzay hedeflerinin ilk adımı.

ABC News: Türkiye için önemli adım.

Times of India: Türkiye de artık uzay liginde.

South China Morning Post: Bu özel yolculukta Türkiye de var.

Le Monde: Büyük ve anlamlı uçuş.

Daily Mail: Türkiye'nin ilk astronotu da uzayda.

TÜRKİYE UYUMADI

Türkıye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu 4 astronotu taşıyan Falcon 9 roketi, Türkiye saatiyle 00.49'da ABD'nin Florida eyaletindeki NASA'ya ait Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatıldı. Tüm dünyanın nefesini tuttuğu o anlarda, 10'dan geriye sayımda Taksim'deki binlerce kişi büyük heyecan yaşadı. Milyonlarca kişi de evinden uçuşu takip etti.