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İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu dünya basınında | Rus kozmonot Borisenko'dan övgü dolu sözler: Tek uçuşla sınırlı kalmayacak

Son dakika haberi! Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, “İstikbal göklerdedir” sözüyle başladığı uzay seyahati dünya basınında yer aldı. Rusya'nın Kozmonot Birliği Başkanı Andrey Borisenko, Gezeravcı’nın uzay yolculuğunu değerlendirdi. Türkiye'nin uzaya tek uçuşla sınırlı kalmayacağını ifade eden Borisenko, "Bu, Türkiye'nin kendi uzay programını yürütmesinin ilk adımı olmasına rağmen, muhtemelen bu noktada durmayacaktır." dedi.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 21:43 Güncelleme 19 Ocak 2024, 22:04
İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu dünya basınında | Rus kozmonot Borisenko’dan övgü dolu sözler: Tek uçuşla sınırlı kalmayacak

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "İstikbal göklerdedir" sözüyle başladığı uzay seyahati dünya basınında yer aldı.

Uluslararası önde gelen haber ajansları, 'Türkiye'nin ilk astronotu Florida'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı' sözleriyle haberi duyururken ABD merkezli haber televizyon kanalı CNN "SpaceX, Avrupa özel uzay misyonuyla ilk Türk astronotu gönderdi" ifadelerini kullandı.

NBC haber kanalı Gezeravcı'yı "Türkiye, İsveç ve İtalya'dan astronotlar en son ticari uçuşla uzay istasyonuna gönderildi. Astronotların Cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaşması bekleniyor ve iki haftayı yörüngedeki istasyonda geçirecekler" ifadeleriyle duyurdu.

Korea Post medya organı "Türkiye, Ulusal Uzay Programı kapsamında hedeflerine ulaşmaya devam edecek" ifadelerini kullanırken Bloomberg "Türkiye, ilk astronotunu SpaceX kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçurdu ve bu, ülkenin yeni oluşan uzay programında bir dönüm noktası oldu" dedi.

Asya merkezli uluslararası medya organı NDTV, "Türkiye'nin İlk Astronotu Bugün Uluslararası Uzay İstasyonuna doğru yolda" başlığını kullanırken ABD News, "SpaceX, Türkiye'nin ilk astronotunu bir İsveçli ve İtalyan ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi" dedi.

▶️ Alper Gezeravcı: ''İstikbal Göklerdedir'' 🚀

Hindistan merkezli Times of India, "Türkiye'nin ilk astronotunun bulunduğu mürettebat uzay istasyonuna doğru uçuşa başladı" başlığını kullandı. Çin merkezli South China Morning Post, "Türkiye'nin ilk astronotunu içeren ekip uzay istasyonuna doğru yola çıktı" dedi. Fransa merkezli gazete La Monde ise, "Türkiye'nin ilk astronotu, bir İsveçli ve İtalyan ile birlikte 18 Ocak Perşembe günü SpaceX Falcon roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi" dedi.




TÜRKİYE UZAYA TEK UÇUŞLA SINIRLI KALMAYACAK

Rusya Kozmonot Birliği Başkanı Pilot-Kozmonot Andrey Borisenko, Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu değerlendirdi.

'BÜYÜK OLASILIKLA YAKIN ZAMANDA GERÇEKLEŞECEK'
Türkiye'nin uzay alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Borisenko, "Bu, Türkiye'nin kendi uzay programını yürütmesinin ilk adımı olmasına rağmen, muhtemelen bu noktada durmayacaktır. Bir sonraki uçuşun ne zaman gerçekleşeceğini tahmin etmek zor; bu aynı zamanda uçuş sırasında elde edilen sonuçlara da bağlı olacak. Ancak, Türkiye'nin uzay araştırmaları konusunda iyi bir teknik ve güçlü bir potansiyele sahip olması nedeniyle, büyük olasılıkla yakın zamanda gerçekleşecek" dedi.



'TÜRKİYE UZAY PROGRAMINI ÇOK CİDDİYE ALIYOR'

Türkiye'nin astronotik alanındaki çalışmalarının, uzay programını geliştirmeye devam etme arzusunun olduğunu gösterdiğine vurgu yapan Borisenko, "Türkiye uzay programını çok ciddiye alıyor. Ülke liderliği bu programın uygulanmasını yakından takip ediyor, bu nedenle Türkiye'nin uzay bilimi alanındaki yeni adımlarını çok yakında duyacağımıza eminim" diye konuştu.



Borisenko, UUİ'de yapılacak deneylerin uzmanlar tarafından dünyada hazırlandığını, astronotların yalnızca onların talimatlarını uyguladığını belirterek, "Uçuştan çok önce uygulanan bir program var. Deneyler önce dünyada gerçekleştiriliyor, ardından tekrarlanıyor ve ancak ondan sonra uzayda test ediliyor. Yerdeki astronotlar da belirli deneyleri 'yukarıda' uygulamak için özel eğitimden geçiyorlar" ifadelerini kullandı.



Bu deneylerin astronotun operatör faaliyeti açısından karmaşık veya basit olabileceğini belirten Borisenko, Sputnik'te yer alan haberde, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zor olanlar, karmaşık programları uygulamanın, belirli bir zamanda komutlar vermenin ve bu operasyonların zamanlamasına sıkı sıkıya uymanın gerekli olduğu durumlardır. Basit deneylerde, örneğin bazı numunelerin bulunduğu bir kabın alınması ve doğru zamanda istasyonun içine veya araç dışı aktivite sırasında harici bir yüzeye yerleştirilmesi gerekli olabilir. Operatör faaliyeti açısından bakıldığında bu basit bir deney olabilir, ancak beklenen sonuçlar açısından son derece ciddi de olabilir."

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