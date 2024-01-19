İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu dünya basınında | Rus kozmonot Borisenko’dan övgü dolu sözler: Tek uçuşla sınırlı kalmayacak







TÜRKİYE UZAYA TEK UÇUŞLA SINIRLI KALMAYACAK



Rusya Kozmonot Birliği Başkanı Pilot-Kozmonot Andrey Borisenko, Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu değerlendirdi.



'BÜYÜK OLASILIKLA YAKIN ZAMANDA GERÇEKLEŞECEK'

Türkiye'nin uzay alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Borisenko, "Bu, Türkiye'nin kendi uzay programını yürütmesinin ilk adımı olmasına rağmen, muhtemelen bu noktada durmayacaktır. Bir sonraki uçuşun ne zaman gerçekleşeceğini tahmin etmek zor; bu aynı zamanda uçuş sırasında elde edilen sonuçlara da bağlı olacak. Ancak, Türkiye'nin uzay araştırmaları konusunda iyi bir teknik ve güçlü bir potansiyele sahip olması nedeniyle, büyük olasılıkla yakın zamanda gerçekleşecek" dedi.





'TÜRKİYE UZAY PROGRAMINI ÇOK CİDDİYE ALIYOR'



Türkiye'nin astronotik alanındaki çalışmalarının, uzay programını geliştirmeye devam etme arzusunun olduğunu gösterdiğine vurgu yapan Borisenko, "Türkiye uzay programını çok ciddiye alıyor. Ülke liderliği bu programın uygulanmasını yakından takip ediyor, bu nedenle Türkiye'nin uzay bilimi alanındaki yeni adımlarını çok yakında duyacağımıza eminim" diye konuştu.





Borisenko, UUİ'de yapılacak deneylerin uzmanlar tarafından dünyada hazırlandığını, astronotların yalnızca onların talimatlarını uyguladığını belirterek, "Uçuştan çok önce uygulanan bir program var. Deneyler önce dünyada gerçekleştiriliyor, ardından tekrarlanıyor ve ancak ondan sonra uzayda test ediliyor. Yerdeki astronotlar da belirli deneyleri 'yukarıda' uygulamak için özel eğitimden geçiyorlar" ifadelerini kullandı.