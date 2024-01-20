AK Parti 31 Mart'a hazır | ABB Başkan adayı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a belediyecilik dersi: "Yüz tane proje sözü vermiş doksan tanesini gerçekleştirememiş"

"CUMHUR İTTİFAKI EL ELE FARKLA KAZANACAĞIZ" Cumhur İttifakı'nın birlikte oluşturduğu güce vurgu yapan Altınok; "Tabii Polatlı da 31 Mart'ta hak ettiği hizmetlerle hakkını alan hizmetlerle donattığımız bir ilçemiz olacak. Neredeyse bir şehir nüfusu olan Polatlı'mız da hak ettiği hizmetleri alacaktır. Hazır mıyız buna Polatlı? Sosyal medyada üfürmelerine bakmayın siz. Siyasetin matematiği var. Siyasette matematik vardır da yoktur da. Ama biz şöyle Cumhur İttifakı el ele verdiğimiz zaman Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını Allah'ın izniyle farkla alacağız" ifadelerini kullandı.

"YAVAŞ SÖZÜNÜN YÜZDE 90'INI GERÇEKLEŞTİRMEDİ"

2019'da göreve gelen Mansur Yavaş'ın verdiği sözlerin yüzde 90'ını gerçekleştirmediğini belirten Altınok; "Ankara'ya Sayın Yavaş yüz tane proje sözü vermiş. Şu ana kadar doksan tanesini gerçekleştirememiş. Yani kitapçığı da var elimizde. Bunların içerisinden ele alınacak, 58 kilometre metrodur. Ama şu ana kadar beş kilometre metro yoktur.

Beş santim metro yoktur. Metronun temeli de yoktur. Diğerleri büyük bir proje olmamasına rağmen Ankaralı'ya verdiği sözün yüz de doksanını maalesef şu ana kadar tutmamıştır. Diyorsunuz ki beni seçin size bu hizmetleri yapacağım. Beş yıl sonra geliyor. Verdiği hizmet sözlerin yüzde doksanınından birisi yapmadıysa ona oy verilir mi pekala? Sözünde durmayana oy verilir mi? Güle güle denir" diye konuştu.