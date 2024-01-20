Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani MELONİ'NİN İLK ZİYARETİ OLACAK



İtalya'nın ilk kadın başbakanı olarak 2022 yılının Ekim ayında göreve gelen Giorgia Meloni'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye ilk ziyaretini cumartesi günü gerçekleştirmesi bekleniyor. İtalya'dan bu düzeyde son ziyaret, dönemin Başbakanı Mario Draghi tarafından Temmuz 2022'de, 3'üncü Hükümetler Arası Zirve marjında gerçekleştirilmişti. Başkan Erdoğan ile Başbakan Meloni, telefon görüşmelerinin yanı sıra G20 ve NATO zirveleri, COP28 ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi organizasyonlarda ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.

İTALYA TÜRKİYE'NİN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK TİCARET PARTNERİ



Türkiye'nin dördüncü büyük ticaret partneri olan, Akdeniz Havzası'nda ortak çıkarları bulunan İtalya ve Türkiye'nin ikili ilişkileri, enerji, savunma, ticaret ve göç alanlarında işbirliğini artırma niyetlerinin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası bölgede yaşanan gelişmelerin iki liderin masasındaki başlıca konular olması öngörülüyor. İtalya hükümetinin koalisyon ortağı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Başbakan Meloni'nin bölgede önemli bir aktör olan Türkiye'ye yapacağı bu önemli ziyaretinin arifesinde Roma'da değerlendirmelerde bulundu.



"BERLUSCONI'YLE BAŞLAYAN DOSTLUK, MELONİ'YLE GÜÇLENİYOR"



Meloni'nin bu ziyaretinin önemini, "Çünkü Türkiye, İtalya için çok önemli bir ülke, hep bizim muhatabımız oldu ve NATO'nun parçası. Ülkelerimiz arasında tarihi bir dostluk var." sözleriyle belirten Bakan Tajani, Afrika ülkelerine tahıl ürünlerini ulaştırmaya yönelik arabuluculuğundan ötürü de Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi. Ortadoğu'da barışı teşvik yönünde çalışmalarda Türkiye'nin önemini vurgulayan Tajani, düzensiz göçle mücadele konusunda da iki ülkenin işbirliğini hatırlattı.





"Deprem felaketlerinin ardından büyük bir istekle yardım ettiğimiz bir ülke" diyen Bakan Tajani, "İtalya, (Silvio) Berlusconi'yle başlayan tarihi ve sıkı dostluğun bir göstergesi olarak Türkiye'ye yardım gönderme konusunda ilk sırada yer aldı. Berlusconi, bu dostluğun büyük öncüsüydü. Şimdi, Başbakan Meloni'nin ziyaretiyle Türkiye'yle aramızdaki bu tarihi dostluk daha da güçlenecek" dedi.



"TÜRKİYE TÜM MÜSLÜMAN ÜLKELERLE DİYALOG KURABİLİYOR"



Bölgede barışın ve istikrarın sağlanması için iki ülkenin nasıl bir rol oynayabileceği sorulan Başbakan Yardımcısı, "Türkiye, Müslüman bir ülke ve gerilimin tırmanmasını engellemek konusu da dahil diğer tüm Müslüman ülkelerle diyalog kurabiliyor" diyerek şu açıklamaları yaptı:

"İsrail ve Hamas arasındaki çatışmanın yayılmasını önlemeliyiz. Hepimiz bunun için çalışıyoruz, aynı amaca sahibiz. Uluslararası durumun daha da ağırlaşmasını biz de istemiyoruz. İki halk, iki devletli çözümden yanayız. İsrail, Filistin Devleti'ni, Filistin de İsrail'i tanımalı. İsrail askeri güçleri tarafından sivillere verilmekte olan zarar mümkün olan en aza indirilmeli, Hamas elindeki İsrailli esirleri serbest bırakmalı. Biz, Filistin halkına da yardımcı oluyoruz ve bu konuda bir dizi girişimimiz var. İtalyan donanmasına ait bir hastane gemimiz var Mısır'da. Orada Filistinli çocukları tedavi ediyoruz ve daha da fazlasını tedavi edeceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri'ne de yine Filistinli çocukları tedavi etmek için pediatri uzmanları gönderdik. Yani sivil halkın acısını azaltmak bizim önceliğimiz."



"ERDOĞAN VE MELONI BULUŞMASI, YENİ OLUMLU SONUÇLARIN HABERCİSİ OLABİLİR"



Uluslararası kamuoyu önünde Gazze'de bir dram yaşanmakta olduğu ve Türk mevkidaşı Hakan Fidan'ın, "Ya çok büyük bir savaş ya da çok büyük bir barış çıkacak," sözleri hatırlatılan Antonio Tajani, "Ben ikinci tezin gerçekleşmesini umuyorum; daha büyük bir barış. Herkes, mesela İtalya ve Türkiye gibi ülkeler bir olup bunun için önemli bir rol üstlenebilir, çünkü diğerleriyle diyalog kurabiliyoruz. Biz, sivil halka yönelik daha yumuşak bir tavır alması kaydıyla İsrail'e doğru da adımlar attık. Tüm Arap, Müslüman dünyasıyla ilişkimiz var. Tunus, Mısır, Cezayir, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve elbette ki NATO üyesi olan Türkiye gibi ülkelerle diyalog kurabiliyoruz." ifadelerini kullandı.