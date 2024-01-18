Başkan Erdoğan duyurdu! AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu

İSTANBUL'DA KURUM, ANKARA'DA ALTINOK, İZMİR'DE DAĞ AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum olurken, Turgut Altınok Ankara'dan aday gösterildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ oldu. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Hamza Dağ'ın adaylığına ilişkin "Dağ gibi Hamza Dağ… İzmir'in dağlarında çiçekler açacak! Hayırlı uğurlu olsun" değerlendirmesinde bulundu.





HAMZA DAĞ'I YAKINDAN TANIYALIM

Peki, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ kimdir?



Yakından tanıyalım;

Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa'nın Demirci ilçesinde doğdu. 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2000 yılında tamamladı.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nda sırasıyla Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde yapılan 3. Olağan Kongre'de İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir.

2011 seçimleri ile 24. Dönem İzmir Milletvekilliğine seçilen Dağ, 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'de görev almıştır. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.