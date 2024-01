Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet töreninde önemli açıklamalar

"BU ESERLER, SEVGİLİLER SEVGİLİSİNİN GÖNLÜMÜZDEKİ YERİNİN İFADESİDİR"

Başkan Erdoğan, "Onun nübüvveti yeryüzünü adeta sonsuz bir nurla tenvir etti. İki cihan serveri, güzel ahlakın, Kuran ahlakının darı dünyadaki en yüksek ve en kutsal timsali oldu. Biz ümmetine de yolumuzu aydınlatan, ufkumuzu genişleten, hayatımızı anlamlı kılan, Sünneti Seniyyesini miras bıraktı. Efendimiz Veda Hutbesi'nde şöyle buyurmuştur. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti. Müslümanlar olarak dünya imtihanını alnımızın akıyla vermemiz, Allah'ın ipine yani Kuran-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimizin sünnetine sıkı sıkıya sarılmamıza hayatımıza tatbik etmemize bağlıdır. Askerine bile Peygamber Efendimize hürmeten Mehmetçik ismini veren bir milletin mensuplarıyız. Ecdadımız, efendimize duyduğu sevgiyi, bağlılığı, hürmeti ve muhabbeti naatlarla, mevlitlerle, miraciyelerle, hilyelerle dile getirmiştir. Bu suretle Efendimiz'i kalbimizin tahtına, zihnimizin daima başköşesine yerleştirdik. Ruhlarımızı 14 asırdır tezyin ve teskin eden bu eserler, sevgililer sevgilisinin gönlümüzdeki yerinin ifadesidir. Bugün, kubbesi altında bir araya geldiğimiz Süleymaniye Camii'nin banisi, Kanun-i Sultan Süleyman, Muhibbi mahlasıyla kaleme aldığı şiirlerinde Allah'a ve Resulüne olan muhabbetini bakınız nasıl ifade ediyor. Nuri alemsin, bugün hem dahi mahbubu Huda, eyleme aşıkların bilhassa kapından cüda. Gitmesin namı şerifin bu dilimden dem be dem. Dertli gönlüme devadır can bulur ondan safa. Umarım her bir adın başka şefaat eyleye. Ahmed-ü Mahmud Ebü'l-Kasım Muhammed Mustafa. Rabbim bizleri Resulü Ekrem efendimizin yolundan, Sünneti Seniyye'nin rehberliğinden ayırmasın diyorum" diye konuştu.