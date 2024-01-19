Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, " El Mevahibul-Ledünniyye eserinin şerhini tahkik ve tevsik projesiyle tüm bu ilmi çalışmalarımızı bir adım daha öteye taşıyacağız. Siyer ve Şemail alanında referans teşkil eden bu eseri yeniden topluma kazandırmakla Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın güzel ahlakından herkesin daha fazla istifade etmesini amaçlıyoruz. Rabbim muhterem hocamız Dr. Muhammed Avvame başta olmak üzere tüm bu ilmi çalışmalara katkı ve emek verenlerden razı olsun diyorum."

Bakara Suresi ilk 5 ayet: "Elif. Lâm. Mîm. Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne). Ellezîne yu'minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn(yunfikûne). Vellezîne yu'minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik(kablike) ve bil âhireti hum yûkınûn(yûkınûne). Ulâike alâ huden min rabbihim ve ulâike humul muflihûn(muflihûne)."

"Kıymetli hocamızın riyasetinde kurulması planlanan Uluslararası Sünnet ve Siyer-i Nebeviye Araştırma Merkezi'nin fevkalade nitelikli çalışmalara öncülük edeceği kanaatindeyim. Ömrünü sünneti müdafaa etmeye, ifrat ve tefritten uzak, ehli sünnet yolunda bir hadis alimi olmaya adayan Şeyh Muhammed Avvame'ye, en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bugün icazet alan ve alacak tüm ilim yolcularını canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim hepimizi Resulünün şefaatine nail olanlardan eylesin. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Bakara Suresi ilk 5 ayetin anlamı:

1. Elif-lâm-mîm.



2. İşte kitap; onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir.

3. (Onlar) gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar;

4. Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve âhirete de onlar kesin olarak inanırlar.

5. Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır.