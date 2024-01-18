Zeynep Dağ kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar? AK Parti İzmir Büyükşehir Başkan adayı Hamza Dağ’ın eşi Zeynep Dağ nereli, kaç çocuğu var?

2011 seçimleri ile 24. Dönem İzmir Milletvekilliğine seçilen Dağ, 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'de görev almıştır. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi'nde başkan yardımcılığı görevini yapmıştır.