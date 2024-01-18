Partililere seslenen Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir neferini alnından öpüyorum kendinize güvenin biz haklıyız biz başaracağız. Size güveniyorum." ifadelerini kullandıktan sonra kendisini alkışlamaya başladı.

"GİDİN BU SEÇİMİ KAZANAN"

Daha sonra konuşmasını sürdüren Özgür Özel, "Gidin ve bu seçimleri kazanın. Gidin ve kazanın. CHP gerçek gücünü hepsine gösterecek" dedikten sonra kürsüyü terk etti.