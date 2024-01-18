CHP Kandil’le ’DEM’ tuttu! Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e çok sert tepki: Atatürk’ün kurduğu partinin tabutuna son çiviyi çaktı





Erdoğan, bir tarafta emperyalistler diğer tarafta bunların piyonluğunu yapan siyasi çevreler ile sivil görünümlü beşinci kol unsurlarının olduğunu söyleyerek, "Bu beşinci kol elamanları, kimi zaman gönüllü kimi zaman cehaletlerinden kimi zaman da hasetlerinden dolayı emperyalistlere hizmet veriyor." diye konuştu.

Türkiye karşıtlarının, siyasetten medyaya geniş bir yelpazede devşirdikleri bu beşinci kol unsurlarını adeta parmaklarında oynattığını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esen rüzgara göre yön değiştiren; hiçbir ilkesi, sabitesi, kırmızı çizgisi olmayan bir kifayetsiz muhterislerle karşı karşıyayız. Samimi bir üzüntüyle ifade etmek isterim ki ülkemizin ikinci büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP, mevcut yönetim altında maalesef emperyalistlerin koçbaşlığına soyunmuş durumdadır. CHP'nin, bölücü terör örgütünün güdümünden çıkamadığı için meşruiyet krizi yaşayan DEM'lilerle yaptığı işbirliği, bu kirli oyunun en son sahnesidir."