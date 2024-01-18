CHP Kandil’le ’DEM’ tuttu! Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e çok sert tepki: Atatürk’ün kurduğu partinin tabutuna son çiviyi çaktı

Erdoğan, bir tarafta emperyalistler diğer tarafta bunların piyonluğunu yapan siyasi çevreler ile sivil görünümlü beşinci kol unsurlarının olduğunu söyleyerek, "Bu beşinci kol elamanları, kimi zaman gönüllü kimi zaman cehaletlerinden kimi zaman da hasetlerinden dolayı emperyalistlere hizmet veriyor." diye konuştu.
Türkiye karşıtlarının, siyasetten medyaya geniş bir yelpazede devşirdikleri bu beşinci kol unsurlarını adeta parmaklarında oynattığını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Esen rüzgara göre yön değiştiren; hiçbir ilkesi, sabitesi, kırmızı çizgisi olmayan bir kifayetsiz muhterislerle karşı karşıyayız. Samimi bir üzüntüyle ifade etmek isterim ki ülkemizin ikinci büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP, mevcut yönetim altında maalesef emperyalistlerin koçbaşlığına soyunmuş durumdadır. CHP'nin, bölücü terör örgütünün güdümünden çıkamadığı için meşruiyet krizi yaşayan DEM'lilerle yaptığı işbirliği, bu kirli oyunun en son sahnesidir."
"ATATÜRK'ÜN KURDUĞU PARTİNİN TABUTUNA SON ÇİVİYİ ÖZGÜR EFENDİ ÇAKTI"
Başkan Erdoğan, CHP ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) seçimlerde Meclis'te ve belediyelerde yaptıkları işbirliğinin uzunca bir süredir gizli saklı devam ettiğini dile getirerek, şu görüşleri paylaştı:
"Sütre gerisinden sürdürdükleri birlikteliklerini artık iyice faş ettiler. Kandil uzantılarının ayakları altına kırmızı halılar sererek, sırf onlar rahatsız olmasın diye Türk bayraklarını ve Atatürk resimlerini ortadan kaldırarak, işbirliklerini aleni hale getirdiler. Birkaç ay öncesine kadar uğruna gözyaşı döktüğü Bay Kemal'e, mayıs seçimlerindeki hezimetin tüm faturasını yükleyen Özgür Efendi, daha 'Bismillah' demeden, iradesini ve ipini terör örgütlerinin temsilcilerine teslim etti. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin tabutuna en son çiviyi, kurultay kürsüsünden bölücülere selam göndererek, bizzat Özgür Efendi çaktı. Dikkat ederseniz bu iki parti, ülkenin ve milletin aleyhine ne varsa birlikte hareket ediyor, lehine ne varsa da birlikte karşı çıkıyor. Daha doğrusu bölücü örgütün muhiplerinden izin ve icazet almadan, CHP yönetimi adım atamıyor, teröre 'terör', teröriste 'terörist' dahi diyemiyor."
CHP BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN GÜDÜMÜNDEKİ PARTİNİN KONTROLÜNDE
Erdoğan, bütün hayatları yalanla ve dalavereyle geçenlerin, siyasette ve Meclis'te çevirdikleri küçük numaralarla, tabanlarını ve milleti aldatabileceklerini düşündüklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"Halbuki istiklalimizi ve istikbalimizi tehdit eden terör örgütlerini nasıl emperyalistler yönlendiriyorsa CHP de artık bölücü örgütün güdümündeki partinin kontrolündedir, DEM tarafından rehin alınmıştır. Son aylarda giderek sıklaşan 28 Şubatvari provokasyonlar da emin olun, aynı oyunun bir parçasıdır. Hırsları boylarını aşanların, ülkenin bekasını, milletin geleceğini hiçe sayarak içinde yer aldıkları bu kirli senaryolar, eski Türkiye'de belki işe yarıyordu. Ama bunlara artık bizim de milletimizin de karnı tok. İşte bunun için diyoruz ki 31 Mart'ta sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız. Aynı zamanda Özgür Efendi'yi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz. Terör örgütünün DEM'ini de hak ettiği yalnızlığa iteceğiz."