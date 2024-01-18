Astrotürk Alper Gezeravcı’nın uzay yolundaki ilk deneyi kalem ile oldu! 27 bin kilometre hızla giderken yer çekimini böyle test etti...

GEZERAVCI'NIN İLK TESTİ YANINDA GETİRDİĞİ KALEM İLE OLDU

Ax-3 uzay görevine gidecek uzay yolcuları yanlarında kişisel ve ülkelerini simgeleyen bazı objeler götürdü. Gezeravcı'nın bavulunda ise başta yeğeni olmak üzere, aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait bazı objeler ve Başkan Erdoğan'ın kendilerine verdiği Türk bayrağı oldu.