Astrotürk Alper Gezeravcı’nın uzay yolundaki ilk deneyi kalem ile oldu! 27 bin kilometre hızla giderken yer çekimini böyle test etti...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak roket, fırlatıldı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak roket, fırlatıldı.
BU GECE 00.49'DA UZAYA FIRLATILDI
Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18'i Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da uzaya fırlatıldı.
GEZERAVCI'NIN İLK TESTİ YANINDA GETİRDİĞİ KALEM İLE OLDU
Ax-3 uzay görevine gidecek uzay yolcuları yanlarında kişisel ve ülkelerini simgeleyen bazı objeler götürdü. Gezeravcı'nın bavulunda ise başta yeğeni olmak üzere, aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait bazı objeler ve Başkan Erdoğan'ın kendilerine verdiği Türk bayrağı oldu.
Uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, yaklaşık 27 bin kilometre hızla gittiği sırada ilk deneyini kalemiyle yer çekimsiz ortamda yaptı.
Kalemin yer çekimine karşı koyarak havada süzülmesi kameralara işte böyle yansıdı.