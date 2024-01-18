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Murat Kurum'a esnaf ziyaretinde vatandaştan tam destek! CHP'ye tepki: PKK ile kol kola gezene oy yok

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi’ni ve Beyoğlu esnafını ziyaret etti. Kurum'a ziyareti sırasında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan terör örgütü PKK'nın alçak saldırısı sonrası hayatını kaybeden şehitlerimizin acısını herkes gibi yüreğinde taşıyan bir vatandaş Murat Kurum'a verdiği desteği belirterek terör ile kol kola gezen CHP'ye ateş püskürdü.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 22:57 Güncelleme 18 Ocak 2024, 23:24
Murat Kurum’a esnaf ziyaretinde vatandaştan tam destek! CHP’ye tepki: PKK ile kol kola gezene oy yok

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nda Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

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Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği alçak saldırılarda şehit olan kahraman Türk askerlerimiz tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.

Öte yandan DEM'in yanında saf tutan ama aynı zamanda şehit cenazelerine katılmaya çalışan CHP'nin ikiyüzlü siyaseti vatandaş tarafından tepki çekmeye devam ediyor.

Murat Kurum'a esnaf ziyaretinde vatandaştan tam destek!

Ziyaret esnasında bir vatandaş Murat Kurum'a verdiği desteği belirterek, "Benim şehidime saygı duymayana, ben saygı duymam. Benim şehidimin karşısına çıkana PKK ile yoldaş olana HDP ile bir tutana Selahattin Demirtaş'a selam yollayanın ben karşısındayım. Bugün benim karşıma çıkarsa onun karşısına çıkmazsam benim kellemi koparsınlar başkanım." dedi.

"BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ise, "Allah kimseyi vatansız bayraksız bırakmasın. Biz bırakmadık, bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde Kurum'a Aydın Episkoposu Beniamin Dimopulos, Kıdemli Peder Dimitri Mayoğlu, Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfı ve RUMVADER Yönetim Kurulu Başkanı Yorgo Papalyaris eşlik etti. Kurum'a Beyoğlu Spor forması, kitap ve çiçek hediye edildi.

Murat Kurum esnaf ziyareti sırasında ise Taksim Meydanı'nda bulunan simitçiden simit alarak basın mensuplarına ve vatandaşlara ikram etti. Taksim'in meşhur ıslak hamburgerinin de tadına bakan Kurum, kestanecilerin ikramını da geri çevirmedi.

Öte yandan Kurum yanına gelen küçük bir kıza tişört ve ayakkabı hediye etti. Kurum'a ziyareti sırasında esnaf ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

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