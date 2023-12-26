Irak’ın kuzeyinde şehit olan 6 asker son yolculuklarına uğurlanıyor

Vali Mustafa Özarslan, defin sonrası şehidin babası Tuncay Erenoğlu'na Türk bayrağını teslim etti. Cenazeye, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Özarslan, Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, kaymakam ve ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile STK yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. ŞEHİT RAMAZAN GÜNAY'IN NAAŞI MEMLEKETİNE GETİRİLDİ



Şehit Günay'ın naaşı Şırnak'ta yapılan törenin ardından hava yoluyla memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.





TERÖRÜN SİYASİ AYAĞINA TEPKİ



Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesinin defnedileceği köyde vatandaşlar tarafından asılan bir pankart teröre ve siyasi uzantılarına unutamayacakları bir mesaj verdi.





SİZ DEM'LENİRKEN BİZ ŞEHİT VERDİK



Şehit Günay'ın memleketi Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar köyündeki baba ocağında acılı bekleyiş sürerken, köy sakinleri bir eve pankart asarak hem acılarını hem de teröre olan tepkilerini dile getirdi. Türk bayrağının dalgalandığı eve, 'Siz DEM'lenirken biz Şehit verdik' yazılı pankart asıldı.

ŞEHİT YAZICI'NIN CENAZESİ TRABZON'A GETİRİLDİ Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın naaşı, Trabzon'a getirildi. Hakkari'den askeri uçakla Trabzon Havalimanı'na getirilen Yazıcı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına konuldu. Cenaze aracının havalimanından çıkışı sırasında şehidin yakınları gözyaşı döktü. Trabzon'daki çok sayıda motosiklet sürücüsünün de eşlik ettiği konvoy, Gümüşhane'ye hareket etti.