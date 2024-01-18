CHP Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş’tan başörtülü kadına saldırı! Boğazını sıktı iğrenç küfürler etti: Sanane ulan...

İMAMOĞLU'NUN ADAMI CHP'li Hasan Akkuş 'un Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bir numaralı adamı olduğu öne sürülürken, Akkuş'un Büyükçekmece Belediyesi 'nde 1994 yılından 2016'ya kadar Özel Kalem Müdürlüğü yaptığı, 2016'dan bugüne ise Siyasi ve Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenildi.





Akkuş'un, 2020 yılında İBB'de Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörlüğü'nde yer aldığı ve kendisini söz konusu göreve getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Dileğim; beni bu göreve getirenlere layık olmak, bana inanıp güvenen Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na mahçup olmamaktır. Başaracağım; çünkü omuzlarımdaki sorumluluğun farkındayım. Başaracağım; çünkü Ekrem İmamoğlu başkanımızın başarısında bir nebzede olsa katkım olsun istiyorum" sözleri ile teşekkür ettiği görüldü.