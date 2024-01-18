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CHP Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'tan başörtülü kadına saldırı! Boğazını sıktı iğrenç küfürler etti: Sanane ulan...

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne sabah saatlerinde yapılan rüşvet operasyonunda, Mali Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, belediye binasındaki bürolarına getirilerek arama ve inceleme yapıldı. Yaşanan gelişmeler sırasında  Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş iğrenç saldırıda bulundu. Kalabalık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışan kadına öfkelenen Akkuş, kadının önce boğazını sıktı ardından da "Sanane ulan" diyerek mide bulandıran küfürler etti.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 22:34 Güncelleme 18 Ocak 2024, 22:59
CHP Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş’tan başörtülü kadına saldırı! Boğazını sıktı iğrenç küfürler etti: Sanane ulan...

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne sabah saatlerinde yapılan rüşvet operasyonunda, Mali Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, belediye binasındaki bürolarına getirilerek arama ve inceleme yapıldı.

BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI
Yaşanan gelişmeler sırasında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş iğrenç saldırıda bulundu. Kalabalık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışan kadına öfkelenen Akkuş, kadının önce boğazını sıktı ardından da "Sanane ulan" diyerek mide bulandıran küfürler etti.



CHP'LİLER ARKA ÇIKTI
Rezil olay sırasında tanık olan gazeteci, "Yapma, dur'" diyerek saldırgan Akkuş'u durdurmaya çalışırken, CHP'liler ise Akkuş'un yanında yer alarak adeta destek verdi.



Öte yandan bazıları ise kameraları kapatmaya çalışarak görüntülerin alınmasına engel olmaya çalıştı.



İMAMOĞLU'NUN ADAMI
CHP'li Hasan Akkuş'un Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bir numaralı adamı olduğu öne sürülürken, Akkuş'un Büyükçekmece Belediyesi'nde 1994 yılından 2016'ya kadar Özel Kalem Müdürlüğü yaptığı, 2016'dan bugüne ise Siyasi ve Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenildi.



Akkuş'un, 2020 yılında İBB'de Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörlüğü'nde yer aldığı ve kendisini söz konusu göreve getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Dileğim; beni bu göreve getirenlere layık olmak, bana inanıp güvenen Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na mahçup olmamaktır. Başaracağım; çünkü omuzlarımdaki sorumluluğun farkındayım. Başaracağım; çünkü Ekrem İmamoğlu başkanımızın başarısında bir nebzede olsa katkım olsun istiyorum" sözleri ile teşekkür ettiği görüldü.

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