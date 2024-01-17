Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ’cüler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cünün yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü vurgulandı.

8 KİŞİ YAKALANDI 5'İ FETÖ'CÜ

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada, yapılan inceleme sonucunda yakalananlardan 5'inin FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."