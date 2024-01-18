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HAVA DURUMU | Meteoroloji, AFAD, AKOM uyardı! Yarına dikkat! İstanbul dahil 8 ile sarı kodlu uyarı! 8 derece birden düşecek | 18 Ocak 2024 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yarın İstanbul dahil 8 ilde şiddetli yağış bekleniyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şiddetli yağış için uyarıda bulundu. Yerlikaya, “Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor” dedi. Öte yandan İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği tarih de verildi. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava nasıl? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 17:02 Güncelleme 18 Ocak 2024, 17:09
HAVA DURUMU | Meteoroloji, AFAD, AKOM uyardı! Yarına dikkat! İstanbul dahil 8 ile sarı kodlu uyarı! 8 derece birden düşecek | 18 Ocak 2024 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin haritasını güncelledi. Buna göre yarın İstanbul dahil 9 ilde aşırı yağış görülecek. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Sakarya ve Bilecik hariç) Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman ve Bolu ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN UYARI
8 ilin sarı kodla 1 ilin turuncu kodla uyarıldığı haritayı paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sel ve su baskını hakkında söz konusu illeri uyardı.

AKOM: LODOS FIRTINASI ETKİLİ OLACAK
Cuma akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen fırtına nedeniyle, havayolu ve açık deniz seferlerinde aksamalar, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri yaşanabileceği ifade edildi. AKOM ayrıca hafta sonu itibariyle Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın İstanbul'da etkili olacağını açıkladı.

AKOM verilerine göre, öğle saatlerinden itibaren rüzgarın lodosun (güney-batı) şiddetini arttıracağı, akşam saat 21.00'dan itibaren ise kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde (40-80km/s) etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu itibariyle Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Halihazırda 12-15 derece aralığında seyreden sıcaklıkların Cumartesi gününden itibaren 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

LODOSA DİKKAT
AKOM ayrıca Cuma akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle havayolu ve açık deniz seferlerinde aksamalar, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmelerinin yaşanabileceği uyarısı yaptı. Bu nedenle yatmadan önce mutlaka sobaların söndürülmesi gerektiğine dikkat çekildi.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün rüzgâr Marmara ve Ege kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Öğlenden itibaren İstanbul dahil Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur var. Diğer bölgeler açık. Sıcaklıklar bugün ve yarın artmaya devam ediyor. Doğuda çığ riski var.

Hafta sonu cumartesiden itibaren rüzgar kuzeye dönecek ve sıcaklıklar 7-8 derece düşecek, Trakya, Marmara'nın güney ve doğusu, batı ve orta Karadeniz, iç Anadolu'nun kuzeyi kar alacak.

İstanbul'da kar yok ama kuvvetli yağmur olacak su baskınları yapabilir. Bugün 15, yarın 17, hafta sonu 8 derece"

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra batı kesimlerden başlayarak zamanla (Sakarya ve Bilecik hariç) bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bolu çevrelerinin akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

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