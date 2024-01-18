HAVA DURUMU | Meteoroloji, AFAD, AKOM uyardı! Yarına dikkat! İstanbul dahil 8 ile sarı kodlu uyarı! 8 derece birden düşecek | 18 Ocak 2024 hava durumu

AKOM verilerine göre, öğle saatlerinden itibaren rüzgarın lodosun (güney-batı) şiddetini arttıracağı, akşam saat 21.00'dan itibaren ise kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde (40-80km/s) etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu itibariyle Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Halihazırda 12-15 derece aralığında seyreden sıcaklıkların Cumartesi gününden itibaren 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

LODOSA DİKKAT AKOM ayrıca Cuma akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle havayolu ve açık deniz seferlerinde aksamalar, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmelerinin yaşanabileceği uyarısı yaptı. Bu nedenle yatmadan önce mutlaka sobaların söndürülmesi gerektiğine dikkat çekildi.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün rüzgâr Marmara ve Ege kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Öğlenden itibaren İstanbul dahil Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur var. Diğer bölgeler açık. Sıcaklıklar bugün ve yarın artmaya devam ediyor. Doğuda çığ riski var.

Hafta sonu cumartesiden itibaren rüzgar kuzeye dönecek ve sıcaklıklar 7-8 derece düşecek, Trakya, Marmara'nın güney ve doğusu, batı ve orta Karadeniz, iç Anadolu'nun kuzeyi kar alacak.

İstanbul'da kar yok ama kuvvetli yağmur olacak su baskınları yapabilir. Bugün 15, yarın 17, hafta sonu 8 derece"