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Meral Akşener CHP'yi yerden yere vurdu: DEM ile el sıkışın görelim bakalım neymiş dünya

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "seçimlere müstakil gireceğiz" çıkışının ardından kendisini hedef alan CHP'ye bomba sözlerle yüklendi. CHP'nin terör bildirilerine karşı aldığı tavrın PKK'yı sevindirdiğini savunan Meral Akşener, "El sıkışın kardeşim. Dürüst ve açık şekilde DEM ile el sıkışın. Elinizi tutan mı var, her yeri alın. Görelim bakalım neymiş dünya?" dedi.

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 11:14 Güncelleme 17 Ocak 2024, 12:04
Meral Akşener CHP’yi yerden yere vurdu: DEM ile el sıkışın görelim bakalım neymiş dünya

İYİ Parti ile CHP arasındaki gerilim yerel seçimler yaklaşırken daha da alevleniyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "seçimlere müstakil gireceğiz" çıkışının ardından kendisini hedef alan CHP'yi terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı "DEM" ile vurdu.

"DEM İLE EL SIKIŞIN GÖRELİM BAKALIM NEYMİŞ DÜNYA"
TBMM Grup Toplantısından konuşan Meral Akşener seçimlere tek gireceklerinin altını çizerek "El sıkışın kardeşim. Dürüst ve açık şekilde DEM ile el sıkışın. Görelim bakalım neymiş dünya?" dedi.

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CHP'YE SALLADI: İSTEDİĞİNİZ KADAR AĞLAYIN ZIRLAYIN
Akşener şunları söyledi:

"İstediğiniz kadar ağlayın zırlayın. Bu ülkede hür ve müstakil olarak seçimlere gireceğiz ve kazanacağız. Bizim müstakil olmamız bazı şeyleri ortaya çıkardı. Hani her konuda biz suçluyduk? El sıkışın kardeşim. Dürüst ve açık bir şekilde DEM ile el sıkışın. Hemen bütün her yeri kazanın. Bizim seçmenimiz de cebinizde duruyorsa, DEM ile el sıkışıp kazanın her yeri. Görelim bakalım neymiş dünya?"

BİLDİRİ TEPKİSİ: PKK'LILARI MUTLU ETTİNİZ
Akşener askerlerimizi şehit eden terör örgütü PKK'ya karşı kınama bildirisine imza atmayan CHP'yi şu sözlerle eleştirdi:

"Günlük siyasette birbirimizi kıyasıya eleştirebiliriz ama dış dünyaya karşı bu tür konularda elbette ortak bir tutum belirlemeliyiz. Bunun için de Sayın Dervişoğlu, Sayın Aydın, ve Sayın Usta'nın organizasyonunda biz meclisin ortak bir beyanat ortak bir bildiri imzalamasını teklif ettik. Ve Saadet Partisi, İyi Parti, MHP ve AK Parti bizim teklifimize evet diyerek imza attılar. Anlayamadığım bir biçimde çok da ayıpladığım bir biçimde bir bildiri savaşı çıktı. PKK'lılar herhalde çok mutlu olmuştur. PKK'lılar herhalde bu birbirine düşen gazi meclisin mensuplarına çok gülmüşlerdir. AK Parti'ye gıcık olmak onun yaptığı işleri eleştirmek onu sandıkta yenmek bu iddia ile ortaya çıkmak elbette bizim hakkımız ama şehit ailelerinin karşısında bu milletin temsilcileri olarak bizler kaya gibi durmak zorundayız o PKK'lı şerefsizlere karşı. Neyse sakin sakin geçirdik konuyu. Şımardıkça şımardılar hadsizleştikçe hadsizleştiler! Şimdi gene şehitlerimiz oldu. Gene ben aradım, ya bu rutin! Aradım.

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"DEM'DEN ZATEN BEKLEMİYORUZ"
Benzer bir meclis bildirisini, DEM'in izmalamasını beklemiyoruz ama buradan da bir cingar çıktı. Dün bir toplantı oldu o toplantıda bu 3 siyasi parti imza atacak diğer siyasi partiler imza atmayacak bu parçalı görüntüden vazgeçildi, burası çok enteresan , Numan Kurtulmuş'un imzasıyla ortak tezkere meclise sunuldu, ilginç bir biçimde ayrı bir bildiri yayımlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu; karın ağrısı İyi Parti miydi?"

DERVİŞOĞLU'NDAN ÖZEL'E MECLİS KÜRSÜSÜNDEN TEPKİ
Öte yandan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu dün TBMM'de yaptığı konuşmadaCHP Genel Başkanı Özel'i hedef aldı.

Özel'in DEM ile yürüttüğü pazarlıpa ve terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam göndermesine tepki gösteren Dervişoğlu, "İYİ Parti, gece gündüz sıraya geçerek 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyenlere selam gönderenlerle, sırtını PKK'ya yaslayanlar ve onlarla herkesin gözü önünde açık ve şeffaf olarak hareket edenlerle aynı safta durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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