Terör partisi DEM’le çanak tutan CHP’li Özgür Özel’e İYİ Parti’den bombardıman: PKK’ya yaslananlarla aynı safta durmayacağız

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP terör partisi DEM ile kirli pazarlık ve işbirliği ile yan yana yürümeye devam ediyor.

BÖLCÜLERİN AYAKLARINA KADAR GİTTİ Göreve geldiği günden itibaren Selahattin Demirtaş'a selam çakan Özgür Özel , DEM Partililere birlikte etkinliklere katılırken, ittifak için ise ayaklarına kadar gitti.





DEM İLE AYNI SAFTA YER TUTTU

Bununla yetinmeyen CHP lideri Özgür Özel, 12 askerimizi şehit ettiği kalleş saldırıda da ortak bildiriye imza atmayarak bölücü uzantılarla yan yana saf tuttu.

KANDİL'E 'ÖZEL' MUAMELE: ŞEFFAF OLACAĞIZ

Son olarak DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Toplantıda Özgür Özel kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz." dedi.

KİRLİ İTTİFAKA 'KENT UZLAŞISI' MASKESİ

Tuncer Bakırhan "İş birliği seçeneği tartışılabilir. Kent uzlaşısı çevresinde bir hassasiyet içinde olacağız" şeklinde konuştu. Öte yandan İstanbul, İzmir ve Mersin'de 'iş birliği' mesajı veren DEM'liler, CHP adaylarına olumlu baktıklarını beyan etti.

KANDİL'DEN ÖVGÜLER YAĞDI

Özgür Özel'in bu tutumu herkes tarafından büyük tepkilere neden olurken sadece Kandil tarafından memnuniyetle karşılandı.

PKK televizyonlarında Özgür Özel'e methiyeler düzüldü, "Özel'in, savaşa karşı ortaya koyduğu tutumu ve ifade tarzını bütün siyasi partilerin göstermesi gerekiyordu" denildi.