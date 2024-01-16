Terör partisi DEM’le çanak tutan CHP’li Özgür Özel’e İYİ Parti’den bombardıman: PKK’ya yaslananlarla aynı safta durmayacağız

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP terör partisi DEM ile kirli pazarlık ve işbirliği ile yan yana yürümeye devam ediyor.
Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP terör partisi DEM ile kirli pazarlık ve işbirliği ile yan yana yürümeye devam ediyor.
BÖLCÜLERİN AYAKLARINA KADAR GİTTİ
Göreve geldiği günden itibaren Selahattin Demirtaş'a selam çakan Özgür Özel, DEM Partililere birlikte etkinliklere katılırken, ittifak için ise ayaklarına kadar gitti.
DEM İLE AYNI SAFTA YER TUTTU
Bununla yetinmeyen CHP lideri Özgür Özel, 12 askerimizi şehit ettiği kalleş saldırıda da ortak bildiriye imza atmayarak bölücü uzantılarla yan yana saf tuttu.
KANDİL'E 'ÖZEL' MUAMELE: ŞEFFAF OLACAĞIZ
Son olarak DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Toplantıda Özgür Özel kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz." dedi.
KİRLİ İTTİFAKA 'KENT UZLAŞISI' MASKESİ
Tuncer Bakırhan "İş birliği seçeneği tartışılabilir. Kent uzlaşısı çevresinde bir hassasiyet içinde olacağız" şeklinde konuştu. Öte yandan İstanbul, İzmir ve Mersin'de 'iş birliği' mesajı veren DEM'liler, CHP adaylarına olumlu baktıklarını beyan etti.
KANDİL'DEN ÖVGÜLER YAĞDI
Özgür Özel'in bu tutumu herkes tarafından büyük tepkilere neden olurken sadece Kandil tarafından memnuniyetle karşılandı.
PKK televizyonlarında Özgür Özel'e methiyeler düzüldü, "Özel'in, savaşa karşı ortaya koyduğu tutumu ve ifade tarzını bütün siyasi partilerin göstermesi gerekiyordu" denildi.
ÖZEL'DEN İYİ PARTİ'YE BİLDİRİYE DESTEK OLMAYIN ÇAĞRISI
Tüm bu yaşananların ardından CHP lideri Özgür Özel, terör partisi DEM ile şehitlerimiz için yayınlanacak olan bildiriden rahatsızlık duydu.
Eski ortağı İYİ Parti'nin de bildiriye desteklemesini istemeyen Özel, "Bir tek şey söylerim üyelerin iyi niyetine vatan severliğine cumhuriyetçiliğine sahada hepimizin şahit odluğu geçmişte birlikte ittifak içinde olduğumuz AK Parti'nin MHP'nin yanlış politikalarına onurla itiraz eden İYİ Parti'nin de bu sorunlu AKP'den ayrışarak kendi bildirgesini imzalamasını ümit ediyoruz aksi durum hepimizi çok üzüyor" ifadelerini kullandı.
"PKK'YA YASLANANLARLA AYNI SAFTA DURMAYACAĞIZ"
Özel'in açıklamaları sonrası İYİ Parti CHP liderini adeta bombaladı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Parti, gece gündüz sıraya geçerek 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyenlere selam gönderenlerle, sırtını PKK'ya yaslayanlar ve onlarla herkesin gözü önünde açık ve şeffaf olarak hareket edenlerle aynı safta durmayacaktır" ifadelerine yer verdi.