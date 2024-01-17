AK Parti 48 ilin adayını yarın açıklayacak! Gözler Başkan Erdoğan’da: Ankara ve İzmir’de kimler aday olacak?

AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. ERTELENEN TANITIM 18 OCAK'TA YAPILACAK



AK Parti, tüm Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısının ardından dün planlanan aday tanıtım toplantısını ileri bir tarihe erteledi. Yapılan açıklamada aday tanıtımın 18 Ocak'ta yapılacağı bildirildi. Aday Tanıtım toplantısı Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak. 31 Mart 2024 AK PARTİ 💡 Ankara Belediye Başkan Adayı Kim Oldu? 48 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AÇIKLANACAK



İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında da ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak. Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı bir program düzenlenmesi planlanıyor. Açıklanacak 48 belediyede deprem illeri adaylarında büyük değişim yaşanması bekleniyor.



AK Parti, kamuoyu tarafından merakla beklenen belediye başkan adaylarını bu hafta açıklayacak. Aday belirleme sürecini AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde titiz bir çalışma ile yürüten parti yönetimi, 5 ayrı parametreyi baz aldı. Partinin 7 Ocak'ta İstanbul Haliç Kongre merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında 15'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayını açıklanması ile tüm Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı hizmet belediyeciliği heyecanı sardı. 48 il adayı için gözler Ankara'ya çevrildi.