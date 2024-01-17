Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kaza ile ilgili flaş açıklama!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un cezasına ilişkin konuştu.

Tunç, "Taksirle işlenen suç mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu. Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde oldu." ifadelerini kullandı.