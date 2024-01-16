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Motokurye ölümünde yargılanan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için verilen ceza belli oldu

Son dakika haberleri... İstanbul Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarpıp ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un cezası belli oldu. Mohamud, "Taksirle ölüme neden olmak"tan 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı, 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verildi.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 12:33 Güncelleme 16 Ocak 2024, 12:48
Motokurye ölümünde yargılanan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu için verilen ceza belli oldu 1

Fatih'te motokuryeye çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, "Taksirle ölüme neden olmak"tan 2 yıl 6 hapis cezası verildi. Hapis cezası adli para cezasına çevrildi. Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı, 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verildi.

Motokurye ölümünde yargılanan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu için verilen ceza belli oldu 2

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in sevk ve idaresindeki 16 AFL 804 plakalı sayılı araca şüpheli Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un sevk idaresindeki 06 CD 4581 plaka sayılı aracıyla çarpması sonucu Göçer'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve 6 Aralık'ta vefat ettiği kaydediliyor.

Motokurye ölümünde yargılanan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu için verilen ceza belli oldu 3

Müşteki Öznur Göçer'in 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği iddianamede yer alıyor.

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