4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşüyor! Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi için tarih belli oldu

"ISPARTAKULE-ÇERKEZKÖY VE HALKALI-ISPARTAKULE FAZLARINDA ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA DEVAM EDİYOR"

Uraloğlu, projenin diğer etapları olan Ispartakule-Çerkezköy arasındaki 67 kilometrelik ve Halkalı-Ispartakule arasındaki 9 kilometrelik üçüncü fazın ihale edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini de ifade etti.

"DEMİR YOLU HATTI TÜRKİYE VE AB ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRECEK"

Türkiye'nin AB açısından çok önemli bir paydaş olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Avrupa için Türk üreticiler üretim ve tedarik zincirinin önemli bir parçası ve vazgeçilmez ticari ortaklardır. Bu noktalardan bakıldığında Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projemizin önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Bu demir yolu hattı Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri daha güçlendirecek ve dostluğumuzu perçinleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.