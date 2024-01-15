SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun partiden istifa ettiğini açıkladı

Son dakika haberi! 31 Mart yerel seçimleri öncesi İyi Parti'de istifalar devam ediyor. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 13:11 Güncelleme 15 Ocak 2024, 13:11
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun partiden istifa ettiğini açıkladı

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Bodrum'un Konacık beldesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan, ardından 2014 yerel seçimlerinde MHP'den, 2019 yerel seçimlerinde ise İYİ Parti'den Bodrum Belediye Başkanı adayı olan Mehmet Tosun, 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den 3. sıra milletvekili adayı olmuştu.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Tosun, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Mehmet Tosun, gördüğü lüzum üzerine partiden istifa ettiğini dile getirerek, "Kıymetli dava arkadaşlarım. Bodrum Belediye Başkan Adaylığı, Muğla Milletvekili Adaylığı ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla İYİ Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca, partimizin yükselmesi ve gelişmesi için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu süreçte başta çok değerli Muğlalı ve Bodrumlu hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, il ve ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımıza vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gördüğümüz lüzum üzerine İYİ Parti'deki tüm görevlerimden ve parti üyeliğimden istifa ettiğimi belirterek, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

İYİ Partide İzmir kaosu! Ümit Özlale - Sinan Bezircilioğlu kavgasında yeni perde... Görevden alındıİYİ Partide İzmir kaosu! Ümit Özlale - Sinan Bezircilioğlu kavgasında yeni perde... Görevden alındı
İYİ Parti'de 'İzmir' kaosu! Ümit Özlale - Sinan Bezircilioğlu kavgasında yeni perde... Görevden alındı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA