Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nda İstanbul Sanayi Odası ziyaretinde konuştu.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de ziyarette Kurum'a eşlik etti. Kurum, İSO Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşmesinin ardından konuşma gerçekleştirdi. Kurum konuşmasında istihdam projelerini anlattı, İstanbul'un ekonomik gücü ve potansiyeline değindi.
"CUMARTESİ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI TANITMIŞ OLACAĞIZ"
Bir basın mensubunun yerel seçim hazırlıkları, seçim takvimi ve proje tanıtımıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızla, teşkilatımızla birlikte istişarelerimizi yaptık. Önümüzdeki Cumartesi günü saat 14.00'te İstanbul'umuzun ilçe belediye başkan adaylarını Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle İstanbul halkına Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtmış olacağız." dedi.