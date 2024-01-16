"CUMHURBAŞKANIMIZLA ÇALIŞMAKTAN ANCAK İFTİHAR EDERİM"

Kurum yanıtında, "Cumhurbaşkanımız öncelikle onların bildiği, birlikte çalıştığı Genel Başkanlara benzemez. Cumhurbaşkanımız tecrübesiyle, vizyonuyla, bir dünya lideri, bütün dünya bunu görmüş, kabul etmiş. Girdiği tüm seçimleri kazanmış, 21 yıldır girdiği tüm seçimlerde milletin takdirini almış. Bir dünya lideridir ve biz Sayın Cumhurbaşkanımızla çalışmaktan ancak iftihar ederiz" ifadelerini kullandı.

"BİZE BUNU SÖYLEYENLERİN KİMİNLE KONUŞTUĞUNU MİLLETİMİZ ÇOK İYİ BİLİYOR"

Murat Kurum, "Ben, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşurum istişare eder, görüşürüm, fikir alışverişinde bulunurum ve bununla da az önce de söylediğim gibi iftihar ederim. Tabi bize bunu söyleyenlerin kiminle konuştuğunu milletimiz çok iyi biliyor" şeklinde konuştu.