Uyuşturucu madde ticaretine uluslararası darbe: Almanya’nın kırmızı bültenle aradığı elebaşlarından Sammy Ali yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali'nin İstanbul'da yapılan "KARTEL-4" operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

🟥 Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşlarından SAMMY ALI İstanbul'da yapılan "KARTEL-4" operasyonuyla yakalandı❗️



Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi… pic.twitter.com/sWU4v5Urji — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 16, 2024



İşte Ali Yerlikaya'nın açıklaması:

🟥 Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşlarından SAMMY ALI İstanbul'da yapılan "KARTEL-4" operasyonuyla yakalandı❗️

Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Tek Tek adalete teslim edeceğiz ❗