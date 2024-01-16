SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Uyuşturucu madde ticaretine uluslararası darbe: Almanya'nın kırmızı bültenle aradığı elebaşlarından Sammy Ali yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali'nin İstanbul’da yapılan “KARTEL-4” operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 08:12 Güncelleme 16 Ocak 2024, 08:48
Uyuşturucu madde ticaretine uluslararası darbe: Almanya’nın kırmızı bültenle aradığı elebaşlarından Sammy Ali yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali'nin İstanbul'da yapılan "KARTEL-4" operasyonuyla yakalandığını bildirdi.


İşte Ali Yerlikaya'nın açıklaması:

🟥 Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşlarından SAMMY ALI İstanbul'da yapılan "KARTEL-4" operasyonuyla yakalandı❗️

Elebaşı yakalandı!

Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Tek Tek adalete teslim edeceğiz ❗

❌İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen "KARTEL-4" operasyonuyla İstanbul Üsküdar'da yakalanan ve hakkında 🟥Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan SAMMY ALI'nin;

📌Almanya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı,
📌 Uyuşturucu madde tedarik ettiği,
📌 Uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve
📌 Uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷

Ülkemizi Ulusal ve Uluslararası Organize Suç Örgütlerinden, Zehir Tacirlerinden Temizlemeye Kararlıyız ❗

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Mersin’de feci otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralılar var! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: Dehşet anları kamerada
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Emeklilere ek zam, enflasyon, fahiş fiyat ve terörle mücadele
EMEKLİLERE EŞİT ZAM 2 FORMÜL | SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarına refah payı için 2 formül! AK Parti’den flaş açıklama
SON DAKİKA