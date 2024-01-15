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Klavye teröristlerine geçit yok! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 18 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit olan askerler ve Pençe Kilit Harekat bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak terör örgütü PKK'yı öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildiğini bildirdi. Yerlikaya, yapılan operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 08:06 Güncelleme 15 Ocak 2024, 08:08
Klavye teröristlerine geçit yok! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 18 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit olan askerler ve Pençe Kilit Harekat bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak terör örgütü PKK'yı öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildiğini bildirdi. Yerlikaya, yapılan operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İşte Yerlikaya'nı açıklaması:

Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekât bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 1️⃣7️⃣0️⃣ hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi❗️

1️⃣3️⃣3️⃣ şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı❗️

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığ ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 3️⃣7️⃣ şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 1️⃣8️⃣'i yakalandı. 1️⃣9️⃣'u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷

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