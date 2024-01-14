SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Türkiye şehit düşen kahraman vatan evlatları için tek yürek! Sabah namazında 81 ilde eller semaya kalktı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 kahraman vatan evladı şehadet şerbeti içti. Yürek yakan gelişme sonrası Türkiye tek yürek oldu. 81 ilde eller şehitler için semaya kalktı. Sabah namazında tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler rahmetle anıldı, dualar edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 07:21 Güncelleme 14 Ocak 2024, 08:07
Türkiye şehit düşen kahraman vatan evlatları için tek yürek! Sabah namazında 81 ilde eller semaya kalktı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman vatan evladı şehit düştü.

AHaber CANLI YAYIN



Başkan Recep Tayyip Erdoğan komuta kademesi güvenlik zirvesi gerçekleştirdi. Zirve sonrası "Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir "teröristan" kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir." denildi.


TÜRKİYE TEK YÜREK: 81 İLDE ELLER SEMAYA KALKTI
Bu yürek yakan gelişme sonrası Türkiye tek yürek oldu. 81 ilde eller şehitler için semaya kalktı.

Sabah namazında tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edildi.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde şehitlerimiz için yapılan duaya iştirak etti.



Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlere dua etmek için sabah namazında buluşacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"14 Ocak Pazar sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı yaptığımız operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır. Biz de yapılacak olan dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nden katılacağız inşallah. Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum. Yüce Rabb'imiz kahraman ordumuzu havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eylesin."

Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbulda kritik güvenlik zirvesi: Teröristan kurulmasına izin verilmeyecekBaşkan Erdoğan liderliğinde İstanbulda kritik güvenlik zirvesi: Teröristan kurulmasına izin verilmeyecek
Irakın kuzeyinden acı haber | MSB görüntüleri yayımladı: 25 terör hedefi imha edildi | Sosyal medya provokatörlerine operasyonIrakın kuzeyinden acı haber | MSB görüntüleri yayımladı: 25 terör hedefi imha edildi | Sosyal medya provokatörlerine operasyon

SON DAKİKA