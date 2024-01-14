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İçişleri Bankanı Ali Yerlikaya duyurdu: Pençe Kilit şehitlerimizi hedef alıp PKK'yı öven hesaplara operasyon: 14 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medyadan bölücü terör örgütünü öven 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı tespit edildiğini 14 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK'ya yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 tim, 518 Jandarma personeliyle başlatılan "Kahramanlar-42" operasyonlarının devam ettiğini belirtti.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 08:33 Güncelleme 14 Ocak 2024, 09:58
İçişleri Bankanı Ali Yerlikaya duyurdu: Pençe Kilit şehitlerimizi hedef alıp PKK’yı öven hesaplara operasyon: 14 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

Pençe Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak;
❗️Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven,
❗️Propagandasını yapan ve
❗️Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 1️⃣2️⃣6️⃣ hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi

1️⃣0️⃣4️⃣ şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 2️⃣2️⃣ şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 1️⃣4️⃣'ü yakalandı. 8⃣'i ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. ⏰08.30

37 TİM 518 JANDARMA
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya provokatörlerine operasyon!

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 tim, 518 Jandarma personeliyle başlatılan "Kahramanlar-42" operasyonlarının devam ettiğini belirtti.

"Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." bilgisini paylaştı.

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