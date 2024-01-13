CHP’de yas yok şenlik var | Erdal Beşikçioğlu şehitlerimizi hiçe saydı davul zurnalı paylaşım yaptı! Tepki yağınca silmek zorunda kaldı

"Mahalle yanarken saçını tarayanlardan"
"İşte siz bu kadar samimiyetsizsiniz..."
PAYLAŞIMI KALDIRDI
CHP'li Erdal Beşikçioğlu tepkiler sonrası paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı. Öte yandan Beşikçioğlu adeta dalga geçerek "Milletimizin başı sağolsun" paylaşımında bulundu.
CHP'NİN GERÇEK YÜZÜ
Geçtiğimiz aylarda Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde, 12 askerimiz hain PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmişti. TBMM'de PKK'ya karşı hazırlanan bildiriye AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imza attı. CHP ise terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti ile hareket ederek bildiriye imza atmamıştı.
Genel Başkanı Özgür Özel daha sonra üste çıkmak için "Milli yası, Suudi Arabistan Kralı'nın ölümünde ilan edenlerin aklına bugün milli yas ilan etmek gelmemektedir. Milli yas ilan ederler mi bilmiyorum ama milletimiz kendi yasını ilan etmiştir. Hepimizin Başı Sağolsun!" ifadelerini kullanmıştı.
YAS İSTEDİ GÖBEK ATANLARLA RİTİM TUTTU
Şehit cenazeleri hafta boyunca ebediyete uğurlanırken milli yas isteyen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu dün gece Halk TV'de yayınlanan yılbaşı programına katıldı.
Sahneye çıkan Özel ve İmamoğlu oyun havaları çalarken dans eden sanatçılara da alkışlarla tempo tuttu.