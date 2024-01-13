CHP’de yas yok şenlik var | Erdal Beşikçioğlu şehitlerimizi hiçe saydı davul zurnalı paylaşım yaptı! Tepki yağınca silmek zorunda kaldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.





CHP VE TERÖR PARTİSİ DEM'E TEPKİ YAĞDI

Kahraman askerlerimizin şehadet haberleri sonrası tüm Türkiye derin bir yasa boğulurken, terör partisi DEM'e ve ortağı CHP'ye tepkiler yağdı.



CHP'NİN ADAYI BEŞİKÇİOĞLU'NDAN SKANDAL PAYLAŞIM

Tüm bu yaşananların gölgesinde, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.