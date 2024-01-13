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CHP'de yas yok şenlik var | Erdal Beşikçioğlu şehitlerimizi hiçe saydı davul zurnalı paylaşım yaptı! Tepki yağınca silmek zorunda kaldı

Geçtiğimiz günlerde İmam Hatiplileri hedef alan CHP'li Erdal Beşikçioğlu, dün Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda davul zurna ile karşılandı. Beşikçioğlu, davul zurnalı karşılama videosunu ise şehitlerimizi hiçe sayarak bugün sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma büyük tepkiler yağarken, CHP'li Beşikçioğlu gönderiyi silmek zorunda kaldı. Öte yandan Beşikçioğlu adeta dalga geçerek "Milletimizin başı sağolsun" paylaşımında bulundu.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 22:14 Güncelleme 13 Ocak 2024, 22:18
CHP’de yas yok şenlik var | Erdal Beşikçioğlu şehitlerimizi hiçe saydı davul zurnalı paylaşım yaptı! Tepki yağınca silmek zorunda kaldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.


CHP VE TERÖR PARTİSİ DEM'E TEPKİ YAĞDI
Kahraman askerlerimizin şehadet haberleri sonrası tüm Türkiye derin bir yasa boğulurken, terör partisi DEM'e ve ortağı CHP'ye tepkiler yağdı.

CHP'NİN ADAYI BEŞİKÇİOĞLU'NDAN SKANDAL PAYLAŞIM
Tüm bu yaşananların gölgesinde, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

▶️ CHP'nin adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan skandal paylaşım!



CHP'DE YAS YOK ŞENLİK VAR
Geçtiğimiz günlerde İmam Hatiplileri hedef alan CHP'li Erdal Beşikçioğlu, dün Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda davul zurna ile karşılandı.

Beşikçioğlu, davul zurnalı karşılama videosunu ise şehitlerimizi hiçe sayarak bugün sosyal medya hesabından paylaştı.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Beşikçioğlu'nun skandal paylaşımına ise sosyal medyadan tepki yağdı. İşte tepkilerden bazıları:



"9 şehidimiz var sen davul zurna çal"



"Mahalle yanarken saçını tarayanlardan"



"İşte siz bu kadar samimiyetsizsiniz..."



PAYLAŞIMI KALDIRDI
CHP'li Erdal Beşikçioğlu tepkiler sonrası paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı. Öte yandan Beşikçioğlu adeta dalga geçerek "Milletimizin başı sağolsun" paylaşımında bulundu.

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlundan göbekli yılbaşı kutlaması: Hani bunlar yas istiyordu! Murat Ongundan tepki çeken savunma

CHP'NİN GERÇEK YÜZÜ
Geçtiğimiz aylarda Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde, 12 askerimiz hain PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmişti. TBMM'de PKK'ya karşı hazırlanan bildiriye AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imza attı. CHP ise terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti ile hareket ederek bildiriye imza atmamıştı.

Genel Başkanı Özgür Özel daha sonra üste çıkmak için "Milli yası, Suudi Arabistan Kralı'nın ölümünde ilan edenlerin aklına bugün milli yas ilan etmek gelmemektedir. Milli yas ilan ederler mi bilmiyorum ama milletimiz kendi yasını ilan etmiştir. Hepimizin Başı Sağolsun!" ifadelerini kullanmıştı.



YAS İSTEDİ GÖBEK ATANLARLA RİTİM TUTTU
Şehit cenazeleri hafta boyunca ebediyete uğurlanırken milli yas isteyen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu dün gece Halk TV'de yayınlanan yılbaşı programına katıldı.

Sahneye çıkan Özel ve İmamoğlu oyun havaları çalarken dans eden sanatçılara da alkışlarla tempo tuttu.

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