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13 Ocak 2024 Güvenlik zirvesi kararları nelerdir? Güvenlik zirvesinde hangi kararlar alındı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen Güvenlik Zirvesi sona erdi. Zirvede alınan kararlar merak ediliyor. Peki, 13 Şubat 2024 Güvenlik zirvesi kararları nelerdir? Güvenlik zirvesinde son dakika hangi kararlar alındı? İşte haberin detayı!

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 17:18 Güncelleme 13 Ocak 2024, 17:25
13 Ocak 2024 Güvenlik zirvesi kararları nelerdir? Güvenlik zirvesinde hangi kararlar alındı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile yapılacak kritik Güvenlik Toplantısı sona erdi. Peki, 13 Şubat 2024 Güvenlik zirvesi kararları nelerdir? Güvenlik zirvesinde hangi kararlar alındı? İşte detaylar!

13 OCAK 2024 GÜVENLİK ZİRVESİ KARARLARI NELERDİR?

13 Ocak 2024 Güvenlik zirvesi kararları birazdan açıklanacak. Açıklandığı an haberimizde son dakika haberi olarak yer alacaktır.

▶️ Başkan Erdoğan liderliğinde kritik güvenlik zirvesi başladı!

3 BAKAN 2 BAŞKAN KATILDI

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katıldı.

9 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit olmuştu.

Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbulda kritik güvenlik zirvesi
Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul'da kritik güvenlik zirvesi

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