Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile yapılacak kritik Güvenlik Toplantısı sona erdi. Peki, 13 Şubat 2024 Güvenlik zirvesi kararları nelerdir? Güvenlik zirvesinde hangi kararlar alındı? İşte detaylar!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile yapılacak kritik Güvenlik Toplantısı sona erdi. Peki, 13 Şubat 2024 Güvenlik zirvesi kararları nelerdir? Güvenlik zirvesinde hangi kararlar alındı? İşte detaylar!
13 OCAK 2024 GÜVENLİK ZİRVESİ KARARLARI NELERDİR?
13 Ocak 2024 Güvenlik zirvesi kararları birazdan açıklanacak. Açıklandığı an haberimizde son dakika haberi olarak yer alacaktır.
3 BAKAN 2 BAŞKAN KATILDI
Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katıldı.
9 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit olmuştu.