CHP yine şaşırtmadı! Türkiye şehitlerin acısını yaşarken Melek Mızrak Subaşı adaylık reklamı yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile ittifak yoklamaları çeken CHP yine şaşırtmadı.

CHP'Lİ MELEK MIZRAK SUBAŞI'NDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM Türkiye tek yürek olarak şehitlerin acısını yaşarken CHP 'li Melek Mızrak Subaşı skandal bir paylaşıma imza attı.

ADAYLIK REKLAMI YAPTI

CHP'nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Subaşı, "En Güzel Bahar Sabahı, En Güzel Yarınlar Bizim Olacak!" notunu düştüğü şarkılı bir video ile adaylık reklamını yaptı.

Şehitlerin olduğu anlarda böyle bir paylaşım yapan Subaşı'na soysal medyada tepki yağdı.