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Nihal Candan'ın gizlediği kocası ortaya çıktı! Evliliğini neden gizledi? Polisler geldiğinde ilk tepkisi bu olmuş

Dilan Polat ve Engin Polat olayları sonrasında gündemin en çok konuşulan iki ismi 'Candan Kardeşler' olarak anılan Bahar Candan ile Nihal Candan oldu. Abartılı hareketleri ve ilginç tavırlarıyla dikkat çeken Candan kardeşler, "Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Candan kardeşlerin tutuklanması sonrası hayatlarına ve soruşturmaya ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi Mehmet Faruk Çiçek, ortaya çıktı. Çiçek avukatı aracılığıyla açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 10:58 Güncelleme 23 Kasım 2023, 10:58
Nihal Candan’ın gizlediği kocası ortaya çıktı! Evliliğini neden gizledi? Polisler geldiğinde ilk tepkisi bu olmuş 1

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat'ın ardından gözler ultra lüks yaşamlarıyla dikkat çeken diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi.

Nihal Candan’ın gizlediği kocası ortaya çıktı! Evliliğini neden gizledi? Polisler geldiğinde ilk tepkisi bu olmuş 2

Katıldıkları stil yarışmasıyla adlarını duyuran ve 'Candan Kardeşler' olarak anılan Bahar Candan ile Nihal Candan da mercek altına alındı.

Nihal Candan’ın gizlediği kocası ortaya çıktı! Evliliğini neden gizledi? Polisler geldiğinde ilk tepkisi bu olmuş 3

"Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan, geçen günlerde tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

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