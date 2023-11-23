Nihal Candan'ın gizlediği kocası ortaya çıktı! Evliliğini neden gizledi? Polisler geldiğinde ilk tepkisi bu olmuş

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat 'ın ardından gözler ultra lüks yaşamlarıyla dikkat çeken diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi.

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Katıldıkları stil yarışmasıyla adlarını duyuran ve 'Candan Kardeşler' olarak anılan Bahar Candan ile Nihal Candan da mercek altına alındı.