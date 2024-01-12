Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul’da kritik güvenlik zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edileceği bildirildi.
KİMLER KATILACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edileceği bildirildi.
KİMLER KATILACAK?
Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın iştirak edeceği ifade edildi.
9 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olmuştu.