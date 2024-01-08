Merkez Bankası tarihinde bir ilk! 50 trilyon dolarlık fonlarla yatırımcı günü düzenlenecek

Yatırımcı Günü toplantısına toplam büyüklükleri 50 trilyon doları bulan yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katılımı bekleniyor. Yatırımcı Günü katılımcıları arasında JP Morgan'ın yanı sıra Goldman Sachs, PIMCO, Vanguard, Blackrock, UBS ve Morgan Stanley öne çıkıyor. 2024 yılında ikinci Yatırımcı Günü'nün Türkiye'de gerçekleşmesi bekleniyor.

ERKAN SUNUM YAPACAK

11 Ocak'taki toplantı, TCMB Başkanı Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumuyla başlayacak. Bakan Şimşek, "Maliye Politikası ve Hazine'nin Finansman Görünümü" başlıklı konuşma yapacak. Toplantının ikinci bölümünde "Türk Varlıklarına İlişkin Yatırımcı Görüşleri Paneli" düzenlenecek. Toplantı, TCMB Başkanı Erkan'ın soruları yanıtlayacağı kapanış oturumuyla sona erecek.

12 OCAK'TA GÖZLER MOODY'S'İN KARARINDA

Piyasalar, cuma günü açıklanması beklenen Moody's'in Türkiye not değerlendirmesine kilitlendi. Kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin kredi notunu 'B3' olarak koruması, görünümünü ise 'pozitif'e yükseltmesi bekleniyor. Moody's, aralık ayındaki not değerlendirmesini pas geçmişti. Moody's, en son 12 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu 'B2'den 'B3'e indirirken, 'Negatif' olan görünümü ise 'Durağan'a revize etmişti. 2023 yılı takviminde 15 Aralık olarak görülen rapor açıklama tarihinde Moody's, Türkiye için kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayımlamamıştı.