Merkez Bankası tarihinde bir ilk! 50 trilyon dolarlık fonlarla yatırımcı günü düzenlenecek

Yatırımcı Günü toplantısına toplam büyüklükleri 50 trilyon doları bulan yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katılımı bekleniyor. Yatırımcı Günü katılımcıları arasında JP Morgan'ın yanı sıra Goldman Sachs, PIMCO, Vanguard, Blackrock, UBS ve Morgan Stanley öne çıkıyor. 2024 yılında ikinci Yatırımcı Günü'nün Türkiye'de gerçekleşmesi bekleniyor.
ERKAN SUNUM YAPACAK
11 Ocak'taki toplantı, TCMB Başkanı Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumuyla başlayacak. Bakan Şimşek, "Maliye Politikası ve Hazine'nin Finansman Görünümü" başlıklı konuşma yapacak. Toplantının ikinci bölümünde "Türk Varlıklarına İlişkin Yatırımcı Görüşleri Paneli" düzenlenecek. Toplantı, TCMB Başkanı Erkan'ın soruları yanıtlayacağı kapanış oturumuyla sona erecek.
12 OCAK'TA GÖZLER MOODY'S'İN KARARINDA
Piyasalar, cuma günü açıklanması beklenen Moody's'in Türkiye not değerlendirmesine kilitlendi. Kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin kredi notunu 'B3' olarak koruması, görünümünü ise 'pozitif'e yükseltmesi bekleniyor. Moody's, aralık ayındaki not değerlendirmesini pas geçmişti. Moody's, en son 12 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu 'B2'den 'B3'e indirirken, 'Negatif' olan görünümü ise 'Durağan'a revize etmişti. 2023 yılı takviminde 15 Aralık olarak görülen rapor açıklama tarihinde Moody's, Türkiye için kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayımlamamıştı.
DÜNYA DEVLERİ TAHVİL ALIMINA BAŞLADI
Sabah'ta yer alan habere göre; dünya genelinde yaklaşık 10 trilyon dolar büyüklüğünde yatırım yöneten ABD'li fon yönetim şirketleri Pimco ve Vanguard, seçimlerin ardından uygulanan ortodoks politikalar ve yüklü faiz artışları sonrasında portföylerine TL cinsi varlıkları ekledi. Analistler, bu hamlenin yabancının yıllar süren Türk tahvillerinden çıkışı sonrası tekrar oluşmaya başlayan güvenin önemli bir işareti olduğuna vurgu yaptı. Öte yandan ABD'nin önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türk lirasında (TL) reel değer kazanç sinyali verirken, TCMB net rezervlerinin bu yıl pozitife dönmesini bekliyor. Raporda, reel faizlerin tekrar pozitif bölgeye dönmesiyle yabancı döviz girişlerinin artış eğilimine girdiği kaydedildi.